以色列外交女力沙龍宣講 駐以代表：台灣對全球重要

中央社／ 台北8日電

以色列代表李雅萍近日應邀參加以色列國會意見領袖主辦的女力沙龍。她強調捍衛台海和平現狀的重要性，呼籲民主陣營夥伴團結共阻威權擴張，捍衛強化民主韌性及非紅供應鏈。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，李雅萍6日應以色列國會意見領袖暨佐拉特平等及人權中心（Zulatfor Equality and Human Rights）會長賈倫（ZehavaGalon）、前國會議員李夫尼（Eti Livni）、前國會議員艾維塔（Colette Avital）共同邀請，在外交女力沙龍發表專題演說。

李雅萍強調，台灣以堅定謹慎、不挑釁的態度冷靜回應中國加大複合式威脅，加強防衛能力，捍衛台海和平現狀，並在地緣政治及非紅供應鏈扮演關鍵角色。

她指出，台灣經貿、科技綜合國力強大，且台灣民主社會因應中國認知戰的意識和韌性不斷增強，民主台灣定將屹立不搖。以色列與台灣同樣面對威權國家脅迫，籲以色列各界繼續關注並支持台灣，捍衛台海及全球和平榮景。

以色列 台海 李雅萍
