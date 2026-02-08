以色列外交女力沙龍宣講 駐以代表：台灣對全球重要

華盛頓郵報社論指出，亞洲國家為了經濟成長，不得不對中國和美國採取對沖（hedge）策略分散風險。其實，堪稱二戰後最鐵桿的「五眼聯盟」也是同樣操作，紐澳去年先行，加拿大總理和英國首相也在今年元月訪問北京，「五眼」瞬間變成「獨眼龍」，難怪美國總統川普口出惡言。川普警告盟友會上當，彷彿只有他懂得怎麼做生意，只准他自己跟北京談交易。卡尼跟施凱爾豈是黃口小兒？川普2.0的國際秩序丕變，全部身家押寶在美國，注定死路一條。

2026-02-08 11:30