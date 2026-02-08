金釵翻盤有望？民眾黨三蘆初選爆爭議 黃國昌坦言民調程序有問題

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今坦言三蘆黨內初選發現民調程序執行過程有問題，待調查報告出爐再對外說明。記者張策／攝影
台灣民眾黨布局2026年地方議員選戰，其中新北市三重、蘆洲選區黨內初選結果爆冷門。被視為黃國昌支持人選、黨內「四大金釵」之一的周曉芸，在初選民調中意外敗給默默無聞的黨員陳彥廷，周曉芸昨已提出複查，黃國昌今表示，初步發現執行過程確實有問題，細節待調查報告出爐再對外說明。

黃國昌今早在淡水觀潮廣場出席競總發起的「新北大掃除 十路並進」行動，與志工沿途清掃公園環境，隨後轉往淡水中山市場掃街，接受訪問時表示，民眾黨是一個有制度的政黨，既然當事人已提出復查申請，就必須回到科學、理性的方式處理。他指出，黨中央已委請外部專家檢視民調樣本與執行程序，初步發現執行過程與原先正常作業並非完全相符，相關細節仍待完整調查報告出爐後，才會對外說明。

黃國昌強調，這起事件一定會「打破砂鍋問到底」，釐清問題來源與責任，給黨內同志與支持者一個交代。他強調，黨內競爭應以公平為最高原則，並呼籲所有黨內成員在對外發言時能夠降低情緒，專注各自工作，回應支持者期待。

至於是否會影響民眾黨在新北市的整體布局與選情，黃國昌表示完全不會，強調每一次經驗都是學習，未來制度只會更加完善。他指出，待調查報告完成後，黨中央將更清楚說明事情全貌，並以負責任的態度向支持者交代。

