金釵翻盤有望？民眾黨三蘆初選爆爭議 黃國昌坦言民調程序有問題

台灣民眾黨布局2026年地方議員選戰，其中新北市三重、蘆洲選區黨內初選結果爆冷門。被視為黃國昌支持人選、黨內「四大金釵」之一的周曉芸，在初選民調中意外敗給默默無聞的黨員陳彥廷，周曉芸昨已提出複查，黃國昌今表示，初步發現執行過程確實有問題，細節待調查報告出爐再對外說明。

黃國昌今早在淡水觀潮廣場出席競總發起的「新北大掃除 十路並進」行動，與志工沿途清掃公園環境，隨後轉往淡水中山市場掃街，接受訪問時表示，民眾黨是一個有制度的政黨，既然當事人已提出復查申請，就必須回到科學、理性的方式處理。他指出，黨中央已委請外部專家檢視民調樣本與執行程序，初步發現執行過程與原先正常作業並非完全相符，相關細節仍待完整調查報告出爐後，才會對外說明。

黃國昌強調，這起事件一定會「打破砂鍋問到底」，釐清問題來源與責任，給黨內同志與支持者一個交代。他強調，黨內競爭應以公平為最高原則，並呼籲所有黨內成員在對外發言時能夠降低情緒，專注各自工作，回應支持者期待。

至於是否會影響民眾黨在新北市的整體布局與選情，黃國昌表示完全不會，強調每一次經驗都是學習，未來制度只會更加完善。他指出，待調查報告完成後，黨中央將更清楚說明事情全貌，並以負責任的態度向支持者交代。