快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

「世紀血案」惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：歷史應盡快跨過去

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。記者郭政芬／攝影
柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。記者郭政芬／攝影

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，但因未取得林義雄等當事家屬同意就翻拍，影片未上映引發爭議。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪強調，歷史應該往前看，他並不是說要遺忘歷史，而是應該盡快做個總結，台灣還是要往前走。

柯文哲今天上午赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年，他於會前受訪時，媒體詢問他關於「世紀血案」的爭議看法。

柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。他長期以來對於像228這種轉型正義，他個人意見認為，如果民進黨歷經總統陳水扁執政8年、蔡英文8年，加上賴清德即將滿2年，合計已18年，「18年後若仍跟大家講沒有真相、沒有什麼，我實在是不想聽。」

柯文哲說，歷史應該往前看，他並不是說要遺忘歷史，而是應該盡快做個總結，台灣還是要往前走。這也是為什麼民眾黨寧可在228這幾天做「一日北高」這類比較正面的活動，來取代那些。「我很討厭每天都在搞那些悲情的，特別是不要去消費過去的受害者。」柯文哲說，重點是盡快跨過去、往前走，這才是歷史正確的態度。

柯文哲今天上午赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天上午赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年。記者郭政芬／攝影

柯文哲 血案 民眾黨 林義雄
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

柯文哲街頭宣講站肥皂箱初體驗 民眾黨首辦選戰實務培訓營拚全台複製

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

柯文哲：民眾黨團版軍購特別條例可再修正 有問題會跟華盛頓直接溝通

相關新聞

談世紀血案電影爭議 蘇巧慧：歷史沒有很遠甚至還沒翻頁

國片「世紀血案」改編自「林宅血案」因演員失言及未取得家屬同意引爭議，代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧今至新店掃街受訪表示，...

金釵翻盤有望？民眾黨三蘆初選爆爭議 黃國昌坦言民調程序有問題

台灣民眾黨布局2026年地方議員選戰，其中新北市三重、蘆洲選區黨內初選結果爆冷門。被視為黃國昌支持人選、黨內「四大金釵」...

黃國昌淡水掃街 藍白合先談政見、否認軍購案美方施壓

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動，隨後前往淡水中山市場掃街並接受媒體聯訪。黃國昌表示...

五眼聯盟變獨眼龍 美霸權焦慮下盟友大逃離

華盛頓郵報社論指出，亞洲國家為了經濟成長，不得不對中國和美國採取對沖（hedge）策略分散風險。其實，堪稱二戰後最鐵桿的「五眼聯盟」也是同樣操作，紐澳去年先行，加拿大總理和英國首相也在今年元月訪問北京，「五眼」瞬間變成「獨眼龍」，難怪美國總統川普口出惡言。川普警告盟友會上當，彷彿只有他懂得怎麼做生意，只准他自己跟北京談交易。卡尼跟施凱爾豈是黃口小兒？川普2.0的國際秩序丕變，全部身家押寶在美國，注定死路一條。

「世紀血案」惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：歷史應盡快跨過去

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，但因未取得林義雄等當事家屬同意就翻拍，影片未上映引發爭議。民眾黨創黨主席柯文哲今天受...

賴清德總統下午再訪台中 何欣純批盧秀燕：讓市民以為中央不重視台中

民進黨下屆台中市長參選人、立委何欣純上午到向上市場拜年發送春聯，對於賴清德總統下午到台中，她表示，賴總統來那麼多次，就是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。