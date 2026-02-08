賴清德總統下午再訪台中 何欣純批盧秀燕：讓市民以為中央不重視台中

民進黨下屆台中市長參選人、立委何欣純上午到向上市場拜年發送春聯，對於賴清德總統下午到台中，她表示，賴總統來那麼多次，就是在告訴大家，他真的很關心台中市市民和城市的發展，對於年底的選舉也是重中之重。

何欣純說，賴總統特別關心台中的發展，台中市面臨的很多的問題，她也多次地跟賴總統提到台中未來的市政願景，希望中央是否能夠跟地方一起合作。她說，過去中央挹注了很多資源在台中市，不過盧市長現在好像處處都讓大家以為中央不支持台中，她認為認為這是錯誤且荒謬的。

她說，賴總統不僅重視台中，昨天也去了南投，還多次去彰化，包括中彰投苗，對賴清德主席來講都是重中之重。

對於國民黨市長人選有所謂的「姊弟之爭」何欣純同時也說，國民黨內部自己的事情由國民黨自己的遊戲規則去解決，他黨的是她沒有辦法評論。不過，她認為市民比較在意，而且是想看見的是對這個城市的政見，而不是這樣子的姊弟之爭。