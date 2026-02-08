民進黨中國部：公職不得有雙重國籍 沒有模糊空間

民眾黨立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注。民進黨中國部今天說，公職不得有雙重國籍，沒有模糊空間；從韓國、以色列等國家的例子可以發現，不會有任何一個民主國家，允許「未完成國籍與忠誠整合的敵對國籍配偶」可以模糊的進入民選公職任職。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，李貞秀國籍議題被簡化成「歧視陸配」、「打壓新住民參政權」的指控，但這樣的說法，其實刻意忽略了問題的核心「民選公職，必須對國家負有單一及可驗證的政治忠誠」。

民進黨中國部說，最核心的爭議在於李貞秀的雙重國籍問題：雖然依「兩岸關係條例」規定中國籍配偶「在台設籍10年以上」可取得登記參選資格；但同時「國籍法」也規定，擬任公職者必須在就職前辦理放棄外國國籍，並在就職後1年內繳交證明；若未完成，立法院依職權可予以免職。

民進黨中國部表示，這也就是說，兩岸條例只處理「參選資格」，是否具有「任職資格」必須回到國籍法的規定。現在的政治操作通常只談前者、迴避後者，同時刻意忽略中華人民共和國與中華民國互不隸屬的事實，只把個案政治化，藉機歸咎政府製造社會對立，如果讓其成功必將成為台灣國家安全的缺口。

民進黨中國部表示，這不是台灣獨有的問題，所有處於安全壓力的民主國家，如之前的西德、韓國跟以色列，都面對類似的情境，也有明確的處理方式。

民進黨中國部說，德國的規定冷靜理性，民選公職只能由德國公民擔任。外國籍配偶，不論來自哪個國家，若未完成入籍與憲政忠誠審查（可由情治單位介入），沒有任何「例外參政」的空間。

民進黨中國部表示，韓國的規定跟台灣比較像但更直白，與敵對政權（北韓）存在國籍或組織關係者，一律不得擔任公職，完全沒有模糊地帶，也不能透過政治協商解套。

民進黨中國部說，以色列則是把「敵對」直接寫進國家生存邏輯中，明文要求即使已取得國籍，只要被認定支持敵對勢力或否認國家存在本身，都可以被禁止參選。

民進黨中國部表示，從這些國家的例子可以發現，不會有任何一個民主國家，允許「未完成國籍與忠誠整合的敵對國籍配偶」可以模糊的進入民選公職任職。

民進黨中國部說，台灣的制度對於公職不得有雙重國籍的規定，其實定義的非常清楚，過去也有許多案例被具體實踐，不應該有模糊空間。現在的問題是刻意只談「參選資格」，卻避談「任職資格」，並想利用制度落差突破兩岸主權界線。這樣的操作，最後傷害的不是任何個人，而是整個民主制度的可信度。

民進黨中國部強調，民選公職必須建立在清楚及可驗證的國家忠誠之上，是所有憲政民主國家都會遵守的基本原則，尤其是在中國對台灣升高敵意的當下。如果連這一點都不敢說清楚，那台灣的民主自由將會被逐步掏空。