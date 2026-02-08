快訊

李貞秀國籍法爭議 游淑慧點民進黨「詭異」之處

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨新科立法委員李貞秀。本報資料照片
民眾黨新科立法委員李貞秀。本報資料照片

民眾黨立委李貞秀因尚未放棄中華人民共和國國籍身分，引發國籍法爭議。國民黨台北市議員游淑慧說，李貞秀凸顯的矛盾就是法律與現實的落差。游淑慧點出，民進黨最詭異、且詐欺的地方就在：「既不敢修改或廢止兩岸人民關係條例，又不甘願乖乖依法行政。」

對於立委吳思瑤質疑，李貞秀怎麼不去下載退出國籍的申請書，游淑慧說，那是大陸的文書，過去我們也不去認可對岸文書，現在通通要去推翻，但執政十七年的民進黨，也都沒有想要去修改這奇怪的現況，如果過去民進黨覺得兩岸人民關係條例有問題的話，17年的執政為什麼從來不不廢止？

游說，現在李貞秀一個人凸顯這些矛盾的地方，為什麼她不能放棄大陸國籍，因大陸放棄國籍必須要有外國國籍才能放棄。不過對大陸來說，根本不承認台灣是外國，對李貞秀來說，政府要她怎麼辦？這是政治現實，法律現實也是這樣。

游淑慧說，兩岸關係是一個很特別的關係，民進黨當然定義是國與國關係，但我們就有一個兩岸人民關係條例，民進黨執政這麼多年，也沒有去修法，即便在立院絕對多數時，也沒有修法。

游提到，兩岸人民關係條例訂定有一個比較不符合現實的事，就是我們稱對岸大陸地區，我們叫台灣地區，大陸地區人民只要在台灣十年以上就可以參選台灣公職人員，但兩岸常不互相承認對方文書，不認為對方是一個政治實體，所以才成立海基會、海協會互相驗證一些文書，這是過去幾十年來的模糊地帶。

兩岸人民關係條例 國籍法 李貞秀
