觀察站／棄爐保農？賴總統舉動濃濃政治味

南投縣名間鄉興建垃圾焚化爐議題在選舉年被推上檯面，昨天賴清德總統南投行，主動邀反焚化爐自救會成員座談、接受陳情書，舉動罕見，且強調名間茶產業要好好保護，卻未正面回應縣府與地方最關切的垃圾去化關鍵問題。整體行程看似傾聽民意，實則政治操作，為自家縣長參選人温世政搭設舞台。

名間焚化爐本是個處理垃圾的專業議題，涉及鄰避設施易遭抗爭，選址向來不易，在南投縣府說明用途、行政院也核定國產署有償撥用這塊特定農業用地之後，解除縣府取得用地不易的心頭大患。但一路走到環評，農業部長陳駿季和賴總統才感受到，特農與占全台三成五產量的茶區該保護，中央這套中樞神經出了什麼問題？

首先是中央態度前後不一。縣政府申請撥用這塊預定地的程序已兩年多，即使先前有環團抗議，農業部從未表態反對；先前國產署更在土地未完成編更編定時，就片面終止和在地農民數十年的耕作租約，惹出耕作權及喪失公地放領機會的爭議。

選戰接近，中央大員突然高舉「守護優良農地」大旗，難免讓人質疑中央標準是否隨選舉而浮動。若真不具農地變更的合理性與必要性，為何不在最初就明確踩煞車，避免地方投入龐大的行政與社會成本。

二是中央部會橫向聯繫失靈。處理垃圾是地方自治事項，但中央有調度及輔導之責，焚化爐涉及農地、環保、能源與地方治理，中央早就知情、也核定地方的規畫與需求，初期沒有跨部會協調和一致的政策指引，如今卻一人一把號，環境部長支持地方要有自主垃圾處理設施，農業部長卻要嚴審特農用地，豈不怪哉！

三是科學與政治界線。中央訂有焚化爐排放標準，全台多座焚化爐與茶園、養殖區毗鄰，多年下來並未被證實汙染農產；若標準不足，環境部應檢討監測；若無汙染疑慮，中央卻在選舉年放大特定個案疑慮，外界自然質疑是基於選舉操作的選擇性表態。

賴總統昨天只說茶區要好好保護，未對南投卅餘萬噸堆積垃圾如何去化表態；現在每日垃圾持續累積、外運受限、成本飆升，治理難題迫切，中央若要「棄爐保農」就勇敢行動，但如何治理垃圾要給個說法，否則再多「傾聽地方聲音」的畫面，只會讓選舉動員的企圖昭然若揭。