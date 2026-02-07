焚化爐抗議延燒 賴總統：名間茶區須好好保護

南投縣名間鄉興建焚化爐爭議延燒，賴清德總統昨到南投替民進黨縣長參選人温世政助選，主動邀請反焚化爐自救會與環團進場陳情，強調名間茶區占全台茶葉產值約百分之卅五，是必須保護的重要產業。自救會代表陳美玲說，賴總統雖未有具體承諾，但是一大鼓舞。

南投縣長許淑華日前表示，垃圾問題不能一再往後拖，她任內一定要處理；此外，台美簽訂關稅協議後，將進口多少零關稅農產品，對南投茶葉等農業會造成多大衝擊，及中央對南投垃圾處理的看法，賴總統應對地方交代清楚。

民進黨籍名間鄉長陳翰立說，焚化爐攸關地方未來發展，環團與自救會的聲音都很重要，賴清德也在座談中強調名間茶區在全國的重要性。陳翰立建議，像名間這樣的關鍵經濟產區，中央應思考是否透過特別法加以保護，確保茶產業長遠發展。

賴總統昨到南投先陪温世政分別前往南投市福順宮和草屯鎮慶安宮參香，懇託鄉親力挺；接著中午和南投縣黨公職舉辦午餐會，邀請名間鄉反焚化爐自救會成員陳美玲、張淑芬等進場座談。

民進黨發言人吳崢說，賴總統是主動注意到場外有鄉親陳情，希望第一線傾聽地方聲音；吳並轉述賴總統在會中指出，名間鄉就占全台茶葉產值百分之卅五，不只是產業，更是台灣重要的茶文化重鎮，值得被好好保護。

陳美玲說，很意外賴總統能夠接見他們，雖然當時賴總統已經準備離開，也沒當面提出哪些具體承諾，但為了守護名間鄉的茶葉和土地，自救會這一年來也相當辛苦，感謝賴總統能夠接見，並表達名間茶葉產值的重要性，需要好好保護。

對於陳情訴求，農業部表示，名間焚化爐場址位於特定農業區，未來若要蓋焚化爐，南投縣府必須向農業部申請農地變更；審視將有三個前提，包括合理性、必要性、不可替代性；初步來看，場址周遭有非常多產銷履歷農場品、稻作、果樹等，台灣最大茶廠區也在名間，未來若收到申請，將做最嚴格把關，必須在不影響農業經營情況下才能設址，絕對不讓優良農地被輕易變更，在環評審核過程，農業部也一定守護農地，做好把關。