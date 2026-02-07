【即時短評】賴總統談守護茶鄉 南投更想知道垃圾往哪去

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統接見名間鄉反焚化爐自救會陳情，並表示名間鄉茶產業產值占全國35%，需要好好保護。圖／民進黨南投縣黨部提供
賴清德總統接見名間鄉反焚化爐自救會陳情，並表示名間鄉茶產業產值占全國35%，需要好好保護。圖／民進黨南投縣黨部提供

南投縣興建垃圾焚化爐議題，在選舉年被推上選戰舞台。賴清德總統南投行，邀請反焚化爐自救會成員座談，強調名間茶區占全台茶葉產值約35%要好好保護，卻未正面回應縣府與地方最關切的關鍵問題，整體行程看似傾聽民意，實則是為自家縣長參選人温世政搭設舞台。

南投縣長許淑華直言，賴清德到南投，不能只為黨籍參選人輔選，中央在與美國簽訂關稅協議後，農業部究竟將進口多少零關稅農產品，對南投茶葉等農業會造成多大衝擊，總統都應對地方說清楚；同樣地，南投長期無自主垃圾處理設施，垃圾大量堆置，中央也不能只把責任推回地方。

第一個問題，是中央態度前後不一。南投縣政府申請撥用名間鄉新民村國有地作為焚化爐預定地，程序已走了兩年多，農業部作為農地主管機關，之前從未提出反對意見，卻因選戰接近，突然高舉「守護優良農地」大旗，難免讓人質疑，「中央標準」是否隨選舉而浮動。若真不具農地變更的合理性與必要性，為何不在最初就明確踩煞車，避免地方投入龐大的行政與社會成本。

第二個問題，是中央部會橫向聯繫失靈，焚化爐卻是高度跨部會的重大公共建設，涉及農地、環保、能源與地方治理。照理，中央應在地方規畫初期就完成跨部會協調，提出清楚一致的政策指引，而非讓地方在「找不到地」與「不能用地」之間來回碰壁，再以地方自治作為卸責理由。

第三個問題，則是科學與政治的界線。焚化爐排放標準依法規訂定，全台多座焚化爐長期運作，並未被證實造成農產二次汙染。若標準不足，應由環境部檢討法規與監測；若標準足以保障環境與農業，中央卻在選舉年對特定個案放大疑慮，外界自然會質疑，賴政府究竟是對環境部的環保治理沒有把握，還是基於選舉考量選擇性表態。

更關鍵的是，賴清德並未對縣府「垃圾如何去化」、也未對地方關切的「零關稅農產品衝擊」提出具體說明。南投每日垃圾持續累積、外運受限、成本飆升，這是迫切的治理難題；茶葉產業面對國際貿易政策變動，同樣需要中央清楚交代風險與配套。

焚化爐爭議考驗的不是口號，而是治理能力。在選舉氛圍下，中央若無法給出明確答案，再多「傾聽地方聲音」的畫面，但實為選舉動員的企圖昭然若揭。

賴清德總統南投行程，大力推薦黨籍縣長參選人温世政（中）。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統南投行程，大力推薦黨籍縣長參選人温世政（中）。記者黃仲裕／攝影
民進黨發言人吳崢（左）、名間鄉長陳翰立轉述賴清德總統對名間鄉茶產業的重視。記者賴香珊／攝影
民進黨發言人吳崢（左）、名間鄉長陳翰立轉述賴清德總統對名間鄉茶產業的重視。記者賴香珊／攝影

焚化爐
