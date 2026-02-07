國史館228檔案新書聚焦雲嘉南 學者指補足鄉鎮視角

快訊

中央社／ 台北7日電

二二八事件將屆滿79週年，國史館日前出版二二八事件檔案彙編新書，聚焦雲嘉南地區；歷史學者吳俊瑩今天表示，二二八事件並非僅是都市暴動，雲嘉南地區也形成跨鄉鎮支援，透過檔案看到地方的參與者如何進行抗爭。

國史館今天下午在台北國際書展舉行「二二八事件檔案彙編（31）（32）－台南縣警察局檔案」新書發表暨座談會，邀請中研院台史所兼任研究員許雪姬與台大歷史系助理教授吳俊瑩主講，吸引許多民眾在場聆聽。

國史館長陳儀深表示，前總統陳水扁執政時，由時任館長張炎憲開始編纂「二二八事件檔案彙編」，此次出版的主軸是台南縣地區，而二二八事件時的台南縣還包含現在的雲林縣與嘉義縣。

吳俊瑩指出，過去外界關注二二八事件，多是聚焦於台北都市所發生的事件，甚至認為是「都市暴動」，但二二八事件是超越都市、跨鄉鎮的聯繫，且在中南部、東部等地皆有響應。

「請支援嘉義」，吳俊瑩表示，雲嘉南地區在二二八事件的核心地點是嘉義市，不論是民軍、學生隊等組織，都是聽到嘉義市的廣播號召往嘉義集中，最終也死傷慘重；此次2本檔案彙編，是從雲嘉南的鄉鎮視野出發，看到參與者「如何起來抗爭」，而非只是後來受害的情況，補足鄉鎮地區在二二八事件的情況。

許雪姬說，此次「台南縣警察局檔案」新書，是針對國家檔案館典藏的二二八政治檔案中，有關大台南縣的資料，其中又以台南縣警察局的資料最多、最珍貴；當時的台南縣是日治時代台南州的概念，涵蓋新豐、新化、曾文、新營、北門、東石、嘉義、北港、斗六、虎尾等10區。

許雪姬表示，她在1991年撰寫二二八事件研究報告時，負責今日台南市的範圍，將北港、斗六、虎尾等地劃給其他學者，導致未能把去嘉義水上機場和去攻擊虎尾機場兩件事勾連起來，「現在想來實為遺憾」。

陳儀深最後表示，二二八還有一些真相仍待探討，但很多重要真相都已經有了，僅剩社會各界有無要誠心面對真相的問題，國史館將會持續進行二二八事件檔案彙編的出版。

二二八事件 檔案 台南
