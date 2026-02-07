賴總統任內有機會獲特赦？ 陳水扁「拍謝問錯人」：你問我我要問誰

前總統陳水扁今天在台大校友會館演講，會後受訪時被問及在賴清德總統任內，是否有機會獲得特赦？陳水扁回應，「這多問的嘛，你問我，我要問誰？拍謝，問錯人了啦。」

另有現場觀眾提問，要支持賴總統，他支持不下去。陳水扁說，「不支持賴總統，不然你要支持誰啦？你是要支持習近平總統嗎？要支持鄭麗文總統嗎？再怎麼差，也比他們好啦，搞清楚。」

至於賴政府當前面對朝小野大局面，是否要給賴總統建議？陳水扁表示，台灣面對過朝小野大的總統只有兩個，第一個就是他、第二個是賴清德。他當年「朝更小，野更大」，但也是要去面對。

陳水扁指出，當年他的做法是，承認自己是少數執政，姿態要低，對話代替對抗；但時空背景不同，他也沒有說現在就要怎樣，因為不一樣的時代、不一樣的總統，面對不一樣的政治環境，「人家有人家的想法和做法，要謙虛一點，總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有他的道理。」