快訊

沒搶到票別慌！鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布加場 這天開搶

越冷越追！「4大星座」天生反骨魅力強 讓人難以抗拒

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為我國總統候選人的第一次美國面試。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為我國總統候選人的第一次美國面試。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為我國總統候選人的第一次美國面試。有涉外人士表示，這樣的面試不外乎要對美國勾勒出候選人未來的施政方向，更重要的是美方要試探候選人是否維持台灣的親美路線，表達出與美合作的鮮明立場。

盧秀燕近期傳出預計3月訪美，與前年訪問美西不同，目標鎖定紐約、華盛頓等美東大城市，雖然知情人士強調主要聚焦在市政交流上，但盧秀燕作為未來可能的國民黨總統候選人，訪問政治意涵濃厚的華府仍透露出政治味，被認為是為參選試水溫。

自李登輝1995年以私人名義訪美，於康乃爾大學發表演說，最後在隔年大選中贏得勝利，訪美就成了我國總統候選人不成文的傳統，甚至被戲稱是「面試」；有涉外人士笑說，台灣候選人訪美、爭取美方的好感未必保證當選，但如果獲得美國人的惡評，那選舉就可能阻礙重重，「害你選不上是有能力的」。

涉外人士指出，台灣總統候選人訪美，不外乎要陳述未來的施政方向，包括國家安全、朝野政治和經濟問題；美方除了對候選人的兩岸政策高度重視，也考察候選人當選後是否能維持台灣的親美路線，「在（台美）合作的立場上要旗幟鮮明」。

涉外人士並表示，候選人訪美態度的要訣在於誠懇、穩定和深入，指候選人不能拘泥於國內善用的選舉語言，而是要誠懇地表達出自己的政治理念，同時立場不能變來變去，而是有一貫的立場，以排除不確定性；候選人也應該深入淺出表達出其政策，用美方能理解的語言來傳達想法。

涉外人士並指出，訪美行程也是測試總統候選人是否有專業外交團隊的試金石，包括在與學者、官員會談後如何適度的放出訊息，但不破壞雙方的默契等；他指出，過去就有候選人團隊把見面的地點、官員，在事後都告訴媒體，讓美方非常感冒，甚至有候選人的團隊因能力不足，一度以為美國政治人物的邀訪是詐騙。

訪美 美方 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／蕭旭岑稱谷立言只比科長大 盧秀燕：台美關係非小事

藍台中市長提名民議惹議 白議員爆「選總統格局」：憂好人才被埋沒

蕭旭岑稱谷立言「只是科長」盧秀燕：台美關係不是小事、要更重視

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

相關新聞

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

台中市長盧秀燕預計3月訪問美國華盛頓等東部大城市，知情人士說，盧秀燕此行雖然有為2028選戰試水溫的意味，但為避免美方人...

盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線

台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為我國總統候選人的第一次美國面試。有涉外人士表示，這樣的面試不外乎要對美國勾...

美再釋6千億軍售 許宇甄：政府若照單全收 恐排擠官兵待遇

軍購特別條例草案於立院暫時擱置審議，外媒報導美國再對台釋出200億美元的軍售。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今表示，軍...

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣曝：是「大使、中將層級」

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注，但國民黨副主席蕭旭岑昨批「美國政客對台灣內政說三道四」，還酸AIT美國在台協...

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

國民黨台中市長提名之爭逐漸白熱化，黨中央昨公布將採內參全民調，並選在3月最後一周辦民調，立法院副院長江啟臣批「不符合先前...

影／蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

國民黨副主席蕭旭岑近日指美國干預內政，批美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體系只比科長大一點，卻對台灣指手畫腳、要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。