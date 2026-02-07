美再釋6千億軍售 許宇甄：政府若照單全收 恐排擠官兵待遇

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

軍購特別條例草案於立院暫時擱置審議，外媒報導美國再對台釋出200億美元的軍售。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今表示，軍購累計付款未交付金額超過6千億元，新舊軍售案交期延宕成為沉痾，採購履約問題未改善前，美方若推銷新一波軍購，政府照單全收，無助提升戰力，可能排擠人員與制度投資。

美國在台協會（AIT）處長谷立言、數名美國參議員等，關切1.25兆元軍購特別條例草案暫擱審議。另據金融時報報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器，金額可能高達200億美元（約新台幣6318億元）。

許宇甄表示，賴清德政府未依法完整編列軍人加薪相關預算，已構成程序與實質上的預算失職，導致立法院面對「違法未編」的預算項目，根本無從進行實質審查，這不僅是立法權被架空，更是對基層官兵權益的漠視。

許宇甄提醒，過去4年間，志願役官兵因待遇與制度問題選擇賠錢提前退伍者累計已超過1.2萬人，這是極其嚴重的人才流失警訊。然而，民進黨政府卻一味強調「買武器、拚軍備」，卻遲遲不願正視基層官兵長期低薪、負擔加重的結構性問題。沒有合理薪資與穩定制度，再先進的武器也無人操作，最終只會讓高價軍備淪為無法形成戰力的庫存設備、破銅爛鐵。

許宇甄進一步指出，台灣向美國採購的多項武器與軍機，累計已付款卻未交付的金額超過6千億元，新舊軍售案交期延宕早已成為國防體系的沉痾。在既有採購履約問題未獲改善之前，美方若持續推銷新一波軍購，而政府又照單全收，非但無助於提升即時戰力，反而可能排擠真正急迫的人員與制度投資。

許宇甄強調，國防的核心不只是「武器數量」，而是「人、裝、訓、用」能否形成完整戰力鏈。只要賴清德政府願意負起責任，承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立法院將可在新會期，立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效的審查，讓國防建設回到法治、專業與務實的正軌。

