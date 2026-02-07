中國籲立陶宛恪守一中原則 外交部：霸凌洗腦行徑

快訊

中央社／ 台北7日電

中國外交部昨天稱，希望立陶宛回到恪守一個中國原則的正確軌道。外交部發言人蕭光偉今天表示，一中原則只是中華人民共和國的片面立場，更凸顯中國強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

蕭光偉鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。

他說，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

蕭光偉表示，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

蕭光偉指出，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。

外交部說明，台灣將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。

立陶宛新任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）3日表示，當年立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是一個戰略錯誤。

對此，中國外交部發言人林劍在昨天的例行記者會聲稱，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中、立關係的正常化積累條件。

外交部 立陶宛 一中原則
