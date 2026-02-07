蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣曝：是「大使、中將層級」

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注，但國民黨副主席蕭旭岑昨批「美國政客對台灣內政說三道四」，還酸AIT美國在台協會處長谷立言「只是比科長大一點而已」；對此，立法院副院長江啟臣今受訪時直言，「外交是相互尊重」，他指出，谷立言的身分，按美國國務院、軍方等級來看，應該是大使、中將層級。

江啟臣今早赴霧峰市場發放春聯，以及參與立法院中辦的迎春囍市活動。江啟臣受訪時說，每個國家有自己內部的民主政治，特別是民主國家，各黨派都有不同立場、角度，大家都互相尊重，至於谷立言的身分，谷是AIT處長，其實依照美國國務院行政等級表，應該是大使層級，此外，若對照美國軍方層級，谷應該是中將層級，外交是相互尊重，民主國家內部政治應該透過黨派對話、協調、協商，做出對台灣、對人民最有利的共識。 立法院副院長江啟臣今參與立法院中辦的迎春囍市活動，當場發春聯拜票。記者趙容萱／攝影