快訊

撿走台南小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定「一家老小3人」到案說明

「替身演員是我學長！」男星痛批《豆腐媽媽》劇組處理態度：人命在你們眼裡這麼不值嗎？

4、50歲和60歲飲食習慣不能相同！老年人首重一項營養素才能抗衰

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）認為，江啟臣和楊瓊瓔都已做好準備，等到3月底再民調太晚了，建議挑個黃道吉日早點辦一辦。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右）認為，江啟臣和楊瓊瓔都已做好準備，等到3月底再民調太晚了，建議挑個黃道吉日早點辦一辦。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長提名之爭逐漸白熱化，黨中央昨公布將採內參全民調，並選在3月最後一周辦民調，立法院副院長江啟臣批「不符合先前協議」，立委楊瓊瓔則說一切依照黨中央。台中市長盧秀燕今天受訪表示，兵貴神速，她覺得3月底再辦民調太晚了。

國民黨中央黨部昨天發布新聞稿，表示經雙方協調，台中市長提名採取內參全民調，時間在3月最後一周。楊瓊瓔稍晚跟進發布新聞，協調已有共識，一切遵照黨中央；江啟臣則在臉書嚴正聲明，表示1月16日後沒有參加任何協調，也沒有共識，況且公布民調時間違反當初協議所說「不公布協議時間」。

盧秀燕今天上午出席台灣張廖簡宗親會全國總會理事長就職典禮，會前受訪被問及此事，她說，國民黨是1個有制度的政黨，長期以來都有公平的初選辦法，既然現在2名優秀的擬參選人都同意採取全民調，那不如挑個黃道吉日，早點把民調辦一辦。

盧秀燕強調，台中市是1個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，她觀察江啟臣和楊瓊瓔都已經做好準備，現在是2月初，如果要等到3月底才做民調，她覺得太晚了。

全民調 楊瓊瓔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

三顧茅「盧」！AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

相關新聞

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣曝：是「大使、中將層級」

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注，但國民黨副主席蕭旭岑昨批「美國政客對台灣內政說三道四」，還酸AIT美國在台協...

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

國民黨台中市長提名之爭逐漸白熱化，黨中央昨公布將採內參全民調，並選在3月最後一周辦民調，立法院副院長江啟臣批「不符合先前...

基層焦慮…討論徵召主席選彰化？黃國昌：專心新北市長選務

各方已開始為2026選戰起跑準備，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭昨表示，因整合進度慢，基層焦躁，甚至討論是否要請民眾黨主席黃...

影／蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

國民黨副主席蕭旭岑近日指美國干預內政，批美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體系只比科長大一點，卻對台灣指手畫腳、要...

【專家之眼】能夠逆轉朝野的集權與分裂，唯有台灣人民

最近朝野鬥爭一如既往，政府領導不尋求妥協、帶頭搞二分法與抹紅對付異己。然而，這次有些許不同之處，就是鬥爭從政治場域延伸到...

謝長廷重返駐日處 李逸洋笑稱「老長官換坐貴賓席」逗樂全場

台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷5日重返位於東京白金台的駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一同歡迎「老長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。