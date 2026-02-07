國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調 盧秀燕：我覺得太晚了
國民黨台中市長提名之爭逐漸白熱化，黨中央昨公布將採內參全民調，並選在3月最後一周辦民調，立法院副院長江啟臣批「不符合先前協議」，立委楊瓊瓔則說一切依照黨中央。台中市長盧秀燕今天受訪表示，兵貴神速，她覺得3月底再辦民調太晚了。
國民黨中央黨部昨天發布新聞稿，表示經雙方協調，台中市長提名採取內參全民調，時間在3月最後一周。楊瓊瓔稍晚跟進發布新聞，協調已有共識，一切遵照黨中央；江啟臣則在臉書嚴正聲明，表示1月16日後沒有參加任何協調，也沒有共識，況且公布民調時間違反當初協議所說「不公布協議時間」。
盧秀燕今天上午出席台灣張廖簡宗親會全國總會理事長就職典禮，會前受訪被問及此事，她說，國民黨是1個有制度的政黨，長期以來都有公平的初選辦法，既然現在2名優秀的擬參選人都同意採取全民調，那不如挑個黃道吉日，早點把民調辦一辦。
盧秀燕強調，台中市是1個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，她觀察江啟臣和楊瓊瓔都已經做好準備，現在是2月初，如果要等到3月底才做民調，她覺得太晚了。
