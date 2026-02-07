「3月底前」變「最後一周」？江啟臣詫異：黨中央曝民調時間違背協議

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發有意參選的立法院副院長江啟臣質疑，已違背提名協議。雖國民黨回應，僅公布作業時間，沒有違反協議。江啟臣今受訪時說，白紙黑字很清楚，他很詫異，2月至3月31日都是協議3月底前，直言這不應該定下且公布，大家就照簽署內容執行，不要讓外界有更多做文章的空間。

江啟臣今赴霧峰市場發放春聯，以及參與立法院中辦的迎春囍市活動。江啟臣會前受訪說，其實白紙黑字東西都很清楚，大家可以去看，他也有公布簽署的內容，他在第一時間收到黨中央提名協議事項，他很慎重、尊重黨中央，2月1日簽完名回覆給黨中央，昨天他也沒有參加任何所謂二次協調，他只有參加過一次，也就是1月16日協調，其他有無協調，他不知道也未被告知。

江啟臣指出，昨天看到黨中央所發出的新聞訊息，他們當然很詫異，跟內容是有出入的，首先在簽署的協議內容中，寫得很清楚就是3月底前執行民意調查，且不公開民調日期和執行機構事項，但昨天的新聞訊息卻寫3月底，直言「3月前」跟「3月最後一周」，這意義是完全不一樣的，大家都應該很清楚。

江啟臣說明，因為3月底前，不會只有3月25日至31日這周，即便是所謂民調期間，不是民調日期，但也不符合3月底前定義，他覺得既然雙方已經簽名畫押，黨中央所提供的提名協議事項，大家就照這白紙黑字進行，自然就可以避免一些無謂爭議，並再次聲明，他沒有參加任何第二次協調，自然就無所謂的大家達成在3月25日至31日的民調共識。

至於民調期間公布擔心有外力介干擾結果？江表示，不管如何，簽名畫押的東西都是很慎重的，所以一切更該依照簽署內容協議進行，至於其他民調的事情都是見仁見智，但他在乎的是，簽署白紙黑字的內容，明明白白，大家就照紙上進行，不要讓外界有更多做作文章的空間。