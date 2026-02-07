黃國昌都更政見遭質疑換名加蔥 蘇巧慧：要基於市政了解提出自己想法

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天提出都更政見，但被民進黨議員卓冠廷發現都是目前新北市府在執行中，只是換名加蔥。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，希望每一位參選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

蘇巧慧表示，大家互相提出政見，爭取市民認同都是好事，而自己的政見是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後，才負責任的提出。

蘇巧慧今天到淡水清水街市場掃街並受訪，蘇巧慧表示，在年前的市場特別多人，現在就是一步一腳印，在新北的每一個區域盡量能夠拜訪鄉親，讓鄉親看到不只是市長參選人蘇巧慧本人，還有在地最好的新北議員們，像是議員鄭宇恩、議員參選人游明諺，他們會緊握每一雙手，讓大家看到誠意，繼續一起努力，希望能夠爭取市民的認同。

蘇巧慧表示，作為候選人，能夠彼此用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。對自己而言，首長就是要照顧新北的每個家庭，從「免費營養午餐」到「減輕醫療負擔」，從「幫長輩換假牙」到「提升敬老卡」，這一些措施就是希望能夠照顧長輩、孩子，同時減輕三明治族群父母的壓力，讓大家覺得政府是大家的靠山，政府可以幫大家提供更多的協助，不會孤軍奮戰。

另外，蘇巧慧日前提出六大福利政策，但被國民黨議員參選人蕭敬嚴做烏龍指控，蘇巧慧今表示，不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然已經向大眾道歉，只要大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來就是繼續一起為新北努力。