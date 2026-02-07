柯志恩直搗賴瑞隆本命區首發春聯 婆媽熱情擁抱、送菜頭

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天開始發送新春春聯，首站就是前往競爭對手、立委賴瑞隆選區的傳統市場恭賀新年快樂，有採買婦女熱情上前擁抱，也有攤商送上蘿蔔象徵好彩頭，囑咐柯志恩說「國民黨一定要團結」。

今天上午9時，柯志恩在黨籍議員曾麗燕、陳麗娜及鄭安秝陪同下送春聯，眾人前往鳳山、前鎮交會處的肉豆公市場及瑞興市場跟採買市民面對面互動。

2026高雄市長選舉，國民黨柯志恩對戰民進黨賴瑞隆。日前作家苦苓發文指稱，他自己不少朋友都不認識賴瑞隆，對手柯志恩實力不弱，競爭條件一點也不輸賴，提醒民進黨要小心丟掉高雄。

賴瑞隆昨日回應，2018年曾發生韓國瑜現象，高雄人被騙了之後，花了1年多時間用93萬9千多票解決（罷免），這樣的歷史高雄人深切記在心裡，所以今年選舉絕對不能大意。賴也強調，他會團結所有力量、大家全力以赴，一定要守住高雄。