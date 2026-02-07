基層焦慮…討論徵召主席選彰化？黃國昌：專心新北市長選務
各方已開始為2026選戰起跑準備，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭昨表示，因整合進度慢，基層焦躁，甚至討論是否要請民眾黨主席黃國昌親自出馬參選。對此，黃國昌今受訪表示，這樣說是厚愛，現在最重要的工作，就是徵詢更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。
針對國防部1.25兆元國防特別預算「卡關」，國防部呼籲立法院儘速完成展延案審查。黃國昌表示，美方的發價書是去年12月18號公告的品項。那些品項也都在民眾黨所提出的軍購特別條例當中，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。
黃國昌說，其中哪些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持，這也是為什麼在特別條例裡面，針對這些品項的名稱跟數量，都放在調別條例中，至於時程處理，相信不管是行政部門或立法院會做最好的安排。
媒體追問，國民黨也有提出自己的版本，是否覺得在互別苗頭，黃國昌回應，他還沒看到具體內容，作為主要政黨之一，國民黨提出自己的版本，這是非常正常且合理的事情。
