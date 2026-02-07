快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天被問國民黨副主席蕭旭岑批AIT處長谷立言只比科長大一點，表示這是不禮貌的說法。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天被問國民黨副主席蕭旭岑批AIT處長谷立言只比科長大一點，表示這是不禮貌的說法。記者郭韋綺／攝影

國民黨副主席蕭旭岑近日指美國干預內政，批美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體系只比科長大一點，卻對台灣指手畫腳、要求過多，對此，高雄市長陳其邁表示，這是不恰當、也不禮貌的說法，台灣外交處境艱難，應該彼此尊重。

政院版軍購特別條例在立院持續擱置，引發多名美國參議員批評在野黨，蕭旭岑反擊，指美國政客不應干預台灣內政，強調已多次向美方表達應尊重民主國會，同時批AIT處長層級不高，卻對台灣要求東要求西、指手畫腳。

陳其邁今天受訪回應，台灣外交處境艱難，應對支持的朋友彼此尊重，情緒性字眼大可不必，他強調，外交不論是在實質工作的推動，或是在各項協議與合作的深化上，包括安全、經濟、文化、觀光等各種交流，都是極為重要的工作。

陳其邁說，尤其在外交處境相對艱難的情況下，對於支持台灣的朋友，更應該以對等與尊重的態度來對待，以「科長」這樣的稱呼來指涉對方，是不恰當、不禮貌的說法，外交工作應該回到實質推動與互信互動上，彼此尊重。

美國在台協會 陳其邁 蕭旭岑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

要求陸配放棄陸籍 蕭旭岑：賴總統先廢陸委會宣布兩岸是兩國

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

相關新聞

影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

民進黨高雄市議員黨內初選展開登記，有信心「議會過半、完全執政」，對於綠營動作頻頻，國民黨立委柯志恩今天以高市黨部主委身分...

美3軍售期限將至 吳思瑤：時間緊繃 在野黨別再擋

美政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案...

「3月底前」變「最後一周」？江啟臣詫異：黨中央曝民調時間違背協議

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發有意參選的立法院副院長江啟臣質疑，已違背提名協議。雖國民黨回...

黃國昌都更政見遭質疑換名加蔥 蘇巧慧：要基於市政了解提出自己想法

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天提出都更政見，但被民進黨議員卓冠廷發現都是目前新北市府在執行中，只是換名加蔥。民進黨新北市...

柯志恩直搗賴瑞隆本命區首發春聯 婆媽熱情擁抱、送菜頭

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天開始發送新春春聯，首站就是前往競爭對手、立委賴瑞隆選區的傳統市場恭賀新年快樂，有採買...

基層焦慮…討論徵召主席選彰化？黃國昌：專心新北市長選務

各方已開始為2026選戰起跑準備，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭昨表示，因整合進度慢，基層焦躁，甚至討論是否要請民眾黨主席黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。