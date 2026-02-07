影／蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

國民黨副主席蕭旭岑近日指美國干預內政，批美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體系只比科長大一點，卻對台灣指手畫腳、要求過多，對此，高雄市長陳其邁表示，這是不恰當、也不禮貌的說法，台灣外交處境艱難，應該彼此尊重。

政院版軍購特別條例在立院持續擱置，引發多名美國參議員批評在野黨，蕭旭岑反擊，指美國政客不應干預台灣內政，強調已多次向美方表達應尊重民主國會，同時批AIT處長層級不高，卻對台灣要求東要求西、指手畫腳。

陳其邁今天受訪回應，台灣外交處境艱難，應對支持的朋友彼此尊重，情緒性字眼大可不必，他強調，外交不論是在實質工作的推動，或是在各項協議與合作的深化上，包括安全、經濟、文化、觀光等各種交流，都是極為重要的工作。

陳其邁說，尤其在外交處境相對艱難的情況下，對於支持台灣的朋友，更應該以對等與尊重的態度來對待，以「科長」這樣的稱呼來指涉對方，是不恰當、不禮貌的說法，外交工作應該回到實質推動與互信互動上，彼此尊重。