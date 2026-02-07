快訊

人瑞和看護閃婚！她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方

極冷空氣前緣「雲街」即將抵達 鄭明典：氣溫會明顯降一波

陳宗彥腦溢血動第2次手術！蘇一峰：死亡率估5成「傷殘率幾乎一定會」

官宣了 韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮（左），今透過臉書正式宣布投入北市松信區議員選戰。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮（左），今透過臉書正式宣布投入北市松信區議員選戰。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今天正式宣布投入北市第三選區松山、信義議員選舉，將爭取代表國民黨參選。許原榮表示，他自大學畢業後加入立委費鴻泰團隊，從議會到國會磨練23年，如今有幸在韓國瑜身邊學習，視野從松信擴大到全國。許原榮說，他長年穿梭松信鄰里，是大家「最熟悉的自己人」，他已經準備好了，要替鄉親服務。

許原榮透過臉書表示，在松信的鄉親也許認識他。松山信義是他的家，從成長學習到投入工作，他從沒離開過。大學畢業後，他加入費鴻泰團隊，從議會到國會，磨練學習23年，費鴻泰服務的腳步從基層到中央從未偏廢，用地方服務的經驗來推動重大法案。

許原榮很自信地說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題。這是松信給他的養分，也讓他十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要「圓融」的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。

許原榮說，他有幸在韓國瑜身邊的學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國。韓國瑜關注的焦點有地方建設，時事議題，有行政立法互動，國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了他將複雜問題轉化為行動的決斷力、與解決問題的方法。

許原榮說，每每他騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有他與大家共同推動建設的記憶。他不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家「最熟悉的自己人」。而如今經過費鴻泰磨練、韓國瑜推薦下，他已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名，懇請鄉親支持，讓他能為鄉親服務。

韓國瑜 費鴻泰 團隊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨團發函韓國瑜 李貞秀若違反國籍法就要解職

綠：總統與社會期待韓國瑜發揮功能 促立院速審總預算

綠營列韓國瑜三大罪狀 籲新會期調和鼎鼐、勿再偏袒

影／賴總統批在野不審預算卻通過爭議法案 籲韓國瑜發揮功能

相關新聞

高層力挺…6新任檢察長 「台獨打手」入列

法務部檢察官人事審議委員會昨公布六名新任檢察長人事，被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡獲派花蓮地...

政院不副署眷改條例 藍轟濫權

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰昨日證實，針對眷改條例將不會副署。卓榮泰指出，「眷改條例」修法無視...

官宣了 韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今天正式宣布投入北市第三選區松山、信義議員選舉，將爭取代表國民黨參選。許原榮表示，他自大...

【專家之眼】能夠逆轉朝野的集權與分裂，唯有台灣人民

最近朝野鬥爭一如既往，政府領導不尋求妥協、帶頭搞二分法與抹紅對付異己。然而，這次有些許不同之處，就是鬥爭從政治場域延伸到...

謝長廷重返駐日處 李逸洋笑稱「老長官換坐貴賓席」逗樂全場

台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷5日重返位於東京白金台的駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一同歡迎「老長...

新聞眼／改建慈仁八村 綠為反而反

立法院三讀通過國民黨立委羅智強提出的「眷改條例」，讓當年被國防部丟包的慈仁八村，可以名正言順的搬到早已興建完成的萬隆新舍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。