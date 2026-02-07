【專家之眼】能夠逆轉朝野的集權與分裂，唯有台灣人民

最近朝野鬥爭一如既往，政府領導不尋求妥協、帶頭搞二分法與抹紅對付異己。然而，這次有些許不同之處，就是鬥爭從政治場域延伸到社會。人民無法期待國家團結，反倒要擔心自己也莫名捲入。

日前賴總統忽然舉行記者會，介紹「第6屆台美經濟繁榮夥伴對話會議」成果，並此地無銀三百兩地說，記者會非針對國共交流而開，只是剛好可以提供對比，讓民眾比較，究竟是民進黨政府攜手美國友盟，走進國際的經濟戰略比較有利，還是在野黨推動的二次西進，對台灣經濟發展比較有利。

並指在野黨進行國共交流時，更不能不審國防特別條例與預算；最近再重彈舊調：要進行兩岸的交流合作一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算、國防特別預算要順利審查通過；最後還很有新意的說，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕，表示他一定是中國人，同時也積極推展兩岸統一云云。

說這些話反映出賴總統搞二分法與抹紅對付異己，是因為最近朝野政黨動作，究其實質，皆稱不上走進國際或二次西進，在野黨對審總預算案，或國防特別條例與預算的考量，是為了促使政府依法行政，與國共交流也沒有關係。賴總統強為解釋，政治鬥爭罷了。台灣現在最重要的正事是什麼呢？容後敘明。

首先，台美談判結果，是我們一直大力培養的產業資源被迫外流。最近美國頻繁談判經濟，不是因為想攜手哪國走進國際的經濟戰略，只是執行美國自身國安關切與拉近內部貧富差距問題；即便現在美國想重組供應鏈，大多數國家仍依自身利益考量，並未隨之起舞，最近歐洲領導紛紛訪陸，可以為證。

唯有賴政府送出護國神山，並將西進與「走進國際」概念互斥。可是，稍微想一下，又發現賴總統只是在言語上占對手便宜而已：真要講西進，打破「三不政策」是在李登輝時期、對大陸出口創新高是在蔡英文時期，即便是賴清德上台，他也沒停了與大陸的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。

其次，所謂「走進國際」，綠營不是第一次講。2010年4月，時任總統馬英九與民進黨主席蔡英文對ECFA進行電視辯論，蔡主席的名言是：民進黨的兩岸政策是走向世界，是跟著世界走向中國；國民黨是透過中國走向世界。執政後，她多次提到未來會全力推動台美、台日的「自由貿易協定」，也說會更積極申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。

2020年蔡英文總統開放美豬、美牛進口時，說那是台灣國際經貿走向世界的關鍵；時任經濟部長則表示：不解決美豬美牛議題恐沒機會與他國簽FTA；還有美國會議員、前國防部印太助理部長附和，稱是推動美台自由貿易協定最佳時機。結果呢？民進黨既沒有帶領台灣「走向國際」，也沒有離開西進大陸的經濟合作。

台灣現在最重要的正事是什麼？民主理論認為，對民主最大威脅來自行政部門。在川普說了中共不會在他任內對台動手，賴政府又主張不能疑美前提下，當前，台灣最大危機是政府選擇性適用法律，四權集中在賴一人一派之手，距離獨裁只有一線之隔。要讓政府學習接受民意機關監督，此是最重要的正事。

至於說鬥爭從政治場域延伸到社會，是因為過去蔡英文宣稱九二共識，等於一國兩制，還只是曲解中共領導習近平的話，但賴清德這次加碼說接受九二共識，即會積極推展統一，這是扭曲內部看法。台灣人接受九二共識，可以因為各種理由。例如對憲法、認同的忠誠，或者是為台灣發展爭取時間、希望兩岸維持和平的真誠期待。

必須不厭其煩的講，多數台人的中國認同，直到日本統治結束都存在，因日本統治末期還要推皇民化運動，是為避免台籍日本兵在中國戰場上調轉槍頭，戰後國府接收人員來台時，人民自動歡迎的表態，也證明當時台人對中國，乃至於同屬中華民族的看法。

兩蔣播遷來台之後，承載並延續台人的中國認同，甚至直到前陸委會主委蔡英文被質詢時，還說「我是中國人」。當時的認同與效忠組合可以多元，統戰也不被視為多大威脅，端看領導人怎麼帶領國家。現在執政者以自身台獨認同強加多元社會，輕易把中國認同與積極推展兩岸統一連結起來，這是在島內製造矛盾。未來朝野鬥爭可以因領導下台出現變化，但撕裂社會埋藏的苦果，還要再禍延子孫。

總而言之，最近朝野鬥爭用的是抹紅與二分老招，但新意在把中國認同與積極推展統一連結起來。上過公民課的國人應該明白，絕對權力造成絕對腐化，當前五權政府唯一能發揮制衡的立法權，不能再被侵奪權力。此外，台灣認同變化起始於李登輝時期，多年來，對於不同認同，也只是尊重而已，賴卻要把不同認同貼標籤，這是在內部找敵人。真正能夠逆轉上述集權與分裂趨勢的力量，唯有台灣人民而已。