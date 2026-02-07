新聞眼／改建慈仁八村 綠為反而反

立法院三讀通過國民黨立委羅智強提出的「眷改條例」，讓當年被國防部丟包的慈仁八村，可以名正言順的搬到早已興建完成的萬隆新舍入住，不僅解決歷史難題，國防部也完全不用花一毛錢，但行政院長卓榮泰仍指會造成國家財政負擔而不副署，持續為對抗而對抗，完全無視人民之苦。

眷村是反攻大陸思維下的產物，眷改條例的精神，是收回「當事人與配偶可終身借住」的眷村，讓眷戶購買政府興建的「眷宅」。如今的國軍官兵，則僅提供現役時方可入住的「職務宿舍」。

眷改條例原以一九八○年十二月卅一日，為判定「老舊眷村」的標準，然而國防部在一九八一年之後，仍興建了廿七處舊制眷村。這廿七個村不符眷改標準，國防部執行時卻將它們一起納入，把「老舊眷村」擴張解釋為「舊制眷村」。其中廿六個都將錯就錯遷建，唯獨慈仁八村的五十戶在搬遷前遭告發。承辦官員們遭懲處，眷戶抽到的「萬隆新舍」眷宅，至今空置十餘年。

讓舊制眷村走入歷史，政策方向絕對正確。當年訂定一九八○年之前的眷村才改建，規定確實不合理；但業管單位將「新」眷村也納入眷改，也確實明確違法。為卡在時代夾縫中的五十戶眷戶修法解套，讓他們遷入萬隆新舍，原先的慈仁八村也可在整修後，作為新制職務宿舍。不僅能提供五十個年輕官兵家庭有宿舍可住，原眷戶遷居時繳交的尾款，對眷改基金也是挹注，堪稱多贏之舉。

原已結束的眷改作業借屍還魂，是國防部的憂慮，但從這次修法內容來看，並無在此方面「偷渡」效果。至於部分綠營側翼宣稱，早年軍方和北市政府合作改建的國宅（住戶不只眷戶），也可獲公款補助重建，如此荒唐說法，國防部副部長徐斯儉也曾公開澄清是謠傳。

賴政府杯葛法案不是新聞，然而以往爭議法案，若非事涉大筆經費支用，就是藍綠對國族想像等問題的歧異點。此次對眷改條例不副署，卻無法歸類於上述原因，只能說是「在野支持我就擋」的膝蓋反射動作。