鄭家軍出頭 謝名冠可望掌廉政署

法務部昨公布一審檢察長異動案，彰化地檢署檢察長謝名冠任期未滿調派司法行政職，可望接掌廉政署署長。謝的廉政署服務歷程與部長鄭銘謙關係緊密，基層認為象徵鄭提攜「自己人」的決志，人事案已報請行政院核准。

謝名冠二○一一年是廉政署的「創署元老」，受曾擔任署長的鄭銘謙倚重，鄭上任部長握有更大人事權，先派謝調升台中高分檢署主任檢察官，再派謝擔任檢察長，一年後又破格推薦謝擔任廉政署長。

司法官學院卅四期的謝名冠，是國立政治大學法律研究所碩士畢業，曾任廉政署中部地區調查組組長、廉政署肅貪組組長等職務，與鄭銘謙淵源深厚，謝曾爭取檢察長失利，但鄭任部長後一路相挺，謝的仕途順遂。

廉政署近年辦案績效不惡，相較其他司法警察機關，在整飭官箴、選舉查察、打擊貪汙犯罪上都適合切入查察；鄭銘謙去年第一次安排檢察長時，就對有政風背景者不吝提攜，「廉政導向」舉才還反映在現任廉政署長馮成的身上。

馮成是司法官學院卅七期結業，曾與檢察長失之交臂，馮認為正人須先正己，署長任內推行不酬酢文化；廉政署偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪案，堪稱署史代表作，鄭銘謙安排謝名冠任署長，馮成將高升法務部常務次長，現任常次黃謀信則任政務次長。