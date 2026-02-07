快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

6新任檢察長 「台獨打手」入列

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
台灣高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列為台獨打手幫凶，獲派花檢檢察長。本報資料照片
台灣高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列為台獨打手幫凶，獲派花檢檢察長。本報資料照片

法務部檢察官人事審議委員會昨公布六名新任檢察長人事，被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡獲派花蓮地檢署檢察長，法務部長鄭銘謙圈選陳舒怡出線，有與國台辦「對作」之意，讓檢察人事加添政治味。

此外，檢察總長邢泰釗任期今年五月屆滿，繼任人選被提及最多的有最高檢主任檢察官呂文忠、最高檢檢察官林邦樑、台中高分檢檢察長林錦村，不過，鄭銘謙屬意法務部政次徐錫祥先調最高檢主檢察官，再建議總統賴清德提名徐任檢察總長。

國台辦聲稱要對陳舒怡終身追責時，鄭銘謙即強勢回應，指要捍衛司法主權，還要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，而陳舒怡初派檢察長的地點在本島，也突破從前論資排輩「外島轉本島」的人事安插慣例，可見鄭銘謙力挺的痕跡。

陳舒怡是司法官四十期，曾任台北地檢署查緝黑金專組主任檢察官，她在地檢期間辦過獄政貪瀆弊案、國民黨智庫執行長張顯耀涉洩密案，上高檢署時，辦過退役中將高安國、民進黨黨工黃取榮等人的「共諜」案。

徐錫祥是司法官卅一期，曾借調國安局副局長，有六都檢察長歷練，但徐鮮少偵辦政治意味強的案件，不易被貼標籤，如果徐的總長人事案在立院藍、白夾殺下未通過，還是有機會代理總長，鄭銘謙的布局不失為安全牌。

除陳舒怡外，其餘五名新任檢察長是法務部法制司長洪家原派台中地檢署、保護司副司長林秀敏派雲林地檢署、最高檢察署書記官長吳怡明派澎湖地檢署、台高檢檢察官趙燕利派金門地檢署、台中地檢署檢察官劉俊杰派連江地檢署。

檢察官 台獨 國台辦
相關新聞

傳陳宗彥腦溢血病況「有變」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前...

新聞眼／改建慈仁八村 綠為反而反

立法院三讀通過國民黨立委羅智強提出的「眷改條例」，讓當年被國防部丟包的慈仁八村，可以名正言順的搬到早已興建完成的萬隆新舍...

政院不副署眷改條例 藍轟濫權

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰昨日證實，針對眷改條例將不會副署。卓榮泰指出，「眷改條例」修法無視...

鄭家軍出頭 謝名冠可望掌廉政署

法務部昨公布一審檢察長異動案，彰化地檢署檢察長謝名冠任期未滿調派司法行政職，可望接掌廉政署署長。謝的廉政署服務歷程與部長...

法務部檢察官人事審議委員會昨公布六名新任檢察長人事，被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡獲派花蓮地...

江啟臣曝進度 台美關稅預計月中簽署

台美關稅談判達成協議後，迄今仍未正式簽署。立法院副院長江啟臣昨與美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言赴台中與精密機械業座談，...

