謝長廷重返駐日處 李逸洋笑稱「老長官換坐貴賓席」逗樂全場

中央社／ 東京6日專電
台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷。本報資料照片
台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷5日重返位於東京白金台的駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一同歡迎「老長官」，現場氣氛溫馨熱絡。

李逸洋在臉書發文表示，他開場時笑說，謝長廷曾擔任駐日大使8年，這間會客室對他再熟悉不過，在場多數主管也都是老同事，「最大的不同是，謝會長以前坐的是大使位子，現在是坐在貴賓席。」一席話逗得全場莞爾。

李逸洋寫道，當天台日之間迎來重大好消息，台積電熊本第二廠確定升級為3奈米製程，投資金額從122億美元提高到170億美元，成為近期台日合作最受矚目的亮點；日本主流媒體也大幅報導台積電董事長魏哲家前往日本首相官邸，與首相高市早苗及多名重要閣員會晤。

李逸洋表示，「這象徵台日關係再往前跨出一大步，也讓駐處同仁非常興奮。」

李逸洋指出，駐日代表處與台灣日本關係協會（台日協）若能同心協力合作，台日關係一定能越來越好。

謝長廷則分享，台日協與駐日代表處其實長期是一體運作，過去慣例是駐日大使卸任後接任台日協會長，但曾因政黨輪替，在羅福全與馮寄台任內出現中斷。

他也談到去年11月獲日皇德仁頒授「旭日大綬章」的感想，強調這份榮耀來自許多人的共同努力，包括駐日代表處人員的長期協助，他對此由衷感謝。

在輕鬆愉快的氣氛中，雙方就台日關係的回顧與未來展望暢談超過1小時，笑聲不斷，為這場交流劃下溫暖句點。

台日關係 李逸洋 日本 謝長廷 台積電 熊本 高市早苗
