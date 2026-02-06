美方提M109A7等3項發價書草案 民眾黨團：他們的軍購特別條例都有涵蓋

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片

國防部今天表示，美國政府已經對我方提出「M109A7自走砲」3項軍售的發價書草案，有效期限到3月15日，若未獲得美方同意展延發價書效期，需在3月31日支付首期款，而立法院會已通過民眾黨軍購條例版本，民眾黨立法院黨團表示，這次美政府發價書3項軍售案，都有涵蓋在民眾黨團所提特別條例，呼籲民進黨政府勿再倒果為因。

民眾黨立法院黨團說，本次美政府發價書提供「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，均為民眾黨團所提特別條例已涵蓋內容，且法案已於今年1月送交外交及國防、財政委員會待審。

民眾黨團反批，國防部呼籲立法院不要拖，完全是倒果為因，因為拖延的從頭到尾都是行政院。回顧院版軍購條例，行政院拖到2025年11月才公布，且對中華民國史上最高額特別預算僅有寥寥七條簡略文字，民進黨政府一再拒絕提供採購項目與單價等細節、拒絕向國會充分溝通，甚至使用烏賊戰抹黑在野黨。

民眾黨團指出，人民普遍對院版特別條例存有疑慮，民眾黨主席黃國昌才為此親自赴美，了解軍購詳細狀況，回國後更火速提出黨團版本，如今證實美政府提出的3項軍售案發價書，黨團所提特別條例皆有涵蓋，待開議後即可排案審議，國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議預算，切莫繼續擺爛導致特別預算審議時程延宕。

民眾黨 國防部 軍售 立法院 民進黨
