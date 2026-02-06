立陶宛總理嘆「策略錯誤」 立國議員：台灣代表處沒有要更名

中央社／ 台北6日電
圖為2022年1月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。圖／路透
圖為2022年1月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。圖／路透

立陶宛總理魯吉尼涅日前受訪，指准許設立「台灣」代表處是錯誤。立陶宛國會議員巴諾瓦斯今天指出，立台仍在合作，台灣代表處沒有要關閉或更名，立陶宛是自由國家，可以決定駐立陶宛代表處的名稱。

由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）率領的中北歐國家國會議員訪問團1日至6日訪問台灣，今天接受中央社專訪。

魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時以「錯誤」形容立陶宛准許設立「台灣」代表處，並稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

編輯推薦

與魯吉尼涅同屬執政黨社會民主黨籍的立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）表示，用衝到火車前面的方式來形容或許過於生動，但當時確實在策略上存在錯誤，立陶宛的夥伴與盟國對駐立陶宛台灣代表處一事、幾乎一無所知，連美國華盛頓的人士都跟他說「不喜歡被突如其來的變故嚇到」。

巴諾瓦斯說，儘管戰術上有錯誤，但戰略上仍在合作，一切都沒有改變，沒有計畫要關閉辦事處或更名，友誼仍在持續；但立陶宛現在是唯一沒有中國大使的歐盟國家，也是唯一沒有在中國派駐大使的北約成員國，導致立陶宛難以向歐洲各國推廣立台關係是個成功典範，這對立陶宛不好、也對台灣不好。

在野黨「祖國聯盟－基督教民主黨」的帕維里奧尼斯表示，立陶宛外交部長近期才在美國華盛頓簽署協議，目的是擺脫在稀土領域對中國的依賴，而立陶宛是最早擺脫對俄羅斯依賴的國家之一，並藉由台灣的經驗，立陶宛向歐洲其他國家展現，盡可能擺脫共產中國的依賴至為重要。

帕維里奧尼斯說，立陶宛與台灣沒有外交關係，駐立陶宛台灣代表處不是大使館，且台灣也沒有宣布獨立；從法律層面來說，這與其他地方代表台灣的機構並沒有不同，只是立陶宛允許台灣使用自己的名稱。

巴諾瓦斯表示，立陶宛和中國有邦交，希望與中國維持貿易，並期盼與中國達成解決爭議的方案；但立陶宛同時是一個自由國家（free country），「我們可以決定代表處大門上的名稱」。

立陶宛 外交部 台灣代表處
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

衝火車前…搶救與中關係 立陶宛總理認設台代表處「犯大錯」

李貞秀國籍案可能到憲法法庭處理 蘇巧慧：呼籲在野黨遵守國家制度

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

相關新聞

傳陳宗彥腦溢血病況「有變」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前...

謝長廷重返駐日處 李逸洋笑稱「老長官換坐貴賓席」逗樂全場

台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷5日重返位於東京白金台的駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一同歡迎「老長...

美方提M109A7等3項發價書草案 民眾黨團：他們的軍購特別條例都有涵蓋

國防部今天表示，美國政府已經對我方提出「M109A7自走砲」3項軍售的發價書草案，有效期限到3月15日，若未獲得美方同意...

立陶宛總理嘆「策略錯誤」 立國議員：台灣代表處沒有要更名

立陶宛總理魯吉尼涅日前受訪，指准許設立「台灣」代表處是錯誤。立陶宛國會議員巴諾瓦斯今天指出，立台仍在合作，台灣代表處沒有...

三顧茅「盧」！AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

美國在台協會AIT處長谷立言等要角近半個月內，3度造訪台中，引發外界高度關注。國民黨立委廖偉翔今在臉書PO文指，半個月內...

卓揆「不副署」眷改條例 賴總統函達五院院長

立法院在上月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，且有司法判決，行政院長卓榮泰宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。