立陶宛總理嘆「策略錯誤」 立國議員：台灣代表處沒有要更名

立陶宛總理魯吉尼涅日前受訪，指准許設立「台灣」代表處是錯誤。立陶宛國會議員巴諾瓦斯今天指出，立台仍在合作，台灣代表處沒有要關閉或更名，立陶宛是自由國家，可以決定駐立陶宛代表處的名稱。

由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）率領的中北歐國家國會議員訪問團1日至6日訪問台灣，今天接受中央社專訪。

魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時以「錯誤」形容立陶宛准許設立「台灣」代表處，並稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

與魯吉尼涅同屬執政黨社會民主黨籍的立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）表示，用衝到火車前面的方式來形容或許過於生動，但當時確實在策略上存在錯誤，立陶宛的夥伴與盟國對駐立陶宛台灣代表處一事、幾乎一無所知，連美國華盛頓的人士都跟他說「不喜歡被突如其來的變故嚇到」。

巴諾瓦斯說，儘管戰術上有錯誤，但戰略上仍在合作，一切都沒有改變，沒有計畫要關閉辦事處或更名，友誼仍在持續；但立陶宛現在是唯一沒有中國大使的歐盟國家，也是唯一沒有在中國派駐大使的北約成員國，導致立陶宛難以向歐洲各國推廣立台關係是個成功典範，這對立陶宛不好、也對台灣不好。

在野黨「祖國聯盟－基督教民主黨」的帕維里奧尼斯表示，立陶宛外交部長近期才在美國華盛頓簽署協議，目的是擺脫在稀土領域對中國的依賴，而立陶宛是最早擺脫對俄羅斯依賴的國家之一，並藉由台灣的經驗，立陶宛向歐洲其他國家展現，盡可能擺脫共產中國的依賴至為重要。

帕維里奧尼斯說，立陶宛與台灣沒有外交關係，駐立陶宛台灣代表處不是大使館，且台灣也沒有宣布獨立；從法律層面來說，這與其他地方代表台灣的機構並沒有不同，只是立陶宛允許台灣使用自己的名稱。

巴諾瓦斯表示，立陶宛和中國有邦交，希望與中國維持貿易，並期盼與中國達成解決爭議的方案；但立陶宛同時是一個自由國家（free country），「我們可以決定代表處大門上的名稱」。