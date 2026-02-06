快訊

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

聽新聞
0:00 / 0:00

三顧茅「盧」！AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，台中市長盧秀燕（右二）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。記者黃仲裕／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，台中市長盧秀燕（右二）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。記者黃仲裕／攝影

美國在台協會AIT處長谷立言等要角近半個月內，3度造訪台中，引發外界高度關注。國民黨立委廖偉翔在臉書PO文指，半個月內，美國代表三度來訪台中，三顧茅「盧」，賴清德總統最害怕的事情終究發生了。

AIT華盛頓總部執行理事藍鶯上月24日蒞臨台中，谷立言上月28日才拜訪中市府，都是由台中市長盧秀燕親自接待，谷立言今天出席中部AI機器人產業發展交流座談會，再度與盧秀燕同框。

廖偉翔認為，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，在蔡英文執政的時間，國民黨在對外關係上相對難以突破。如今，賴清德主導的大罷免，一開始對外國大使都說可以罷免6至7席，翻轉國會結構，最後卻以32比0作收，完全不是賴清德講的那回事。

廖偉翔指出，包含美國在內，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

廖偉翔說明，今年1月以來，AIT半個月內已拜訪盧秀燕3次，今天也透過立法院副院長江啟臣連結台中的產業，要與美國共同布局「AI機器人產業」，可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

廖偉翔認為，政治上盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。行政院主導的AI機器人計畫，4年100億的科技預算，忽視中部的既有產業基礎，硬是要在南部另起爐灶。

廖偉翔呼籲，賴清德不應該捨近求遠，應該增加中部AI產業的投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，台中市長盧秀燕（右三）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。記者黃仲裕／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，台中市長盧秀燕（右三）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。記者黃仲裕／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，台中市長盧秀燕（右二）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。記者黃仲裕／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，台中市長盧秀燕（右二）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。記者黃仲裕／攝影

賴清德 蔡英文 廖偉翔 盧秀燕 谷立言 AIT 美國在台協會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／機器人產發交流座談 盧秀燕指台中最適合發展AI

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

影／台中警局長向盧秀燕說惡魔島由來 泰雅族勇士對抗史

鄭麗文說台中人選近日應有具體共識 盧秀燕這樣回應

相關新聞

傳陳宗彥腦溢血病況「有變」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前...

三顧茅「盧」！AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

美國在台協會AIT處長谷立言等要角近半個月內，3度造訪台中，引發外界高度關注。國民黨立委廖偉翔今在臉書PO文指，半個月內...

卓揆「不副署」眷改條例 賴總統函達五院院長

立法院在上月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，且有司法判決，行政院長卓榮泰宣布...

眷改條例修法「政院不副署」 賴總統函達五院院長

有關立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，行政院長卓榮泰6日加註...

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受專訪時談到不滿美國政客對台灣內政說三道四，指「美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體...

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。