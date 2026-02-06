傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前入住加護病房，院方指出病況雖已獲得控制，但仍處危險期，需觀察至少兩周。今天傍晚傳出陳宗彥病況急轉直下，民眾直擊賴清德總統，於傍晚六點半時，赴馬偕探視。

知情人士指出，賴總統稍早已探視陳宗彥，約六點四十五分離開，陳宗彥今天下午動第二次手術，因顱底動脈瘤破裂，需開顱手術減壓，術後昏迷指數僅剩三分，現在狀況「非常不樂觀」，目前持續在外科加護病房觀察狀況。台北馬偕醫院表示，不曉得賴清德總統會前往探視，院方積極協助救治中。

腦中風可分為「缺血性」與「出血性」，出血性腦中風也就是俗稱的「腦溢血」，占腦中風類型中的二到三成，出血性腦中風通常難以預測，不僅來得又急又快，短期死亡率可高達五到六成。

腦溢血若影響到腦幹，恐傷及中樞神經，即使術後也無法完全清醒，呈現「植物人」狀態，如果影響到運動神經，則可能造成肢體無力，甚至影響語言功能等，因此，即使術後恢復生命狀態，仍有極高的機率需終身仰賴他人照顧。

腦溢血多發生在60歲以上族群，若40歲起，即有高血壓、糖尿病或高血脂，50多歲即可能進入高風險族群。通常腦溢血在冬季的發生率，比夏季高出20%。腦溢血徵兆通常比腦梗塞更為突然，若發現自己或家人出現手腳無力、頭暈頭痛、講話不清楚或臉部歪斜等症狀，應於第一時間就醫。