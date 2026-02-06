快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥2月3日與友人聚餐後身體不適，赴馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房中觀察。本報資料照片
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥2月3日與友人聚餐後身體不適，赴馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房中觀察。本報資料照片

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前入住加護病房，院方指出病況雖已獲得控制，但仍處危險期，需觀察至少兩周。今天傍晚傳出陳宗彥病況急轉直下，民眾直擊賴清德總統，於傍晚六點半時，赴馬偕探視。

知情人士指出，賴總統稍早已探視陳宗彥，約六點四十五分離開，陳宗彥今天下午動第二次手術，因顱底動脈瘤破裂，需開顱手術減壓，術後昏迷指數僅剩三分，現在狀況「非常不樂觀」，目前持續在外科加護病房觀察狀況。台北馬偕醫院表示，不曉得賴清德總統會前往探視，院方積極協助救治中。

腦中風可分為「缺血性」與「出血性」，出血性腦中風也就是俗稱的「腦溢血」，占腦中風類型中的二到三成，出血性腦中風通常難以預測，不僅來得又急又快，短期死亡率可高達五到六成。

腦溢血若影響到腦幹，恐傷及中樞神經，即使術後也無法完全清醒，呈現「植物人」狀態，如果影響到運動神經，則可能造成肢體無力，甚至影響語言功能等，因此，即使術後恢復生命狀態，仍有極高的機率需終身仰賴他人照顧。

腦溢血多發生在60歲以上族群，若40歲起，即有高血壓、糖尿病或高血脂，50多歲即可能進入高風險族群。通常腦溢血在冬季的發生率，比夏季高出20%。腦溢血徵兆通常比腦梗塞更為突然，若發現自己或家人出現手腳無力、頭暈頭痛、講話不清楚或臉部歪斜等症狀，應於第一時間就醫。

腦中風 馬偕醫院 陳宗彥
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

影／陪19位「挺憲派」議員初選登記 林俊憲：一直是台南隊長

眷改條例不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

男子不滿大罷免、兩岸局勢 Threads發文「斬首賴清德」被起訴

相關新聞

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委...

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前...

卓揆「不副署」眷改條例 賴總統函達五院院長

立法院在上月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，且有司法判決，行政院長卓榮泰宣布...

眷改條例修法「政院不副署」 賴總統函達五院院長

有關立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，行政院長卓榮泰6日加註...

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受專訪時談到不滿美國政客對台灣內政說三道四，指「美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體...

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會今年1月三讀通過國軍老舊眷村改建條例部分條文修正，行政院長卓榮泰表態將不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。