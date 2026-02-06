聽新聞
0:00 / 0:00
卓揆「不副署」眷改條例 賴總統函達五院院長
立法院在上月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，且有司法判決，行政院長卓榮泰宣布將不副署，以捍衛憲法的平等原則與權力分立原則。總統府發言人郭雅慧表示，卓榮泰今加註意見不副署，賴清德總統同時函達五院院長。
郭雅慧指出，卓榮泰加註意見為：「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本 人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署。」
郭雅慧表示，立法院在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言