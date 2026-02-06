卓揆「不副署」眷改條例 賴總統函達五院院長

立法院在上月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，且有司法判決，行政院長卓榮泰宣布將不副署，以捍衛憲法的平等原則與權力分立原則。總統府發言人郭雅慧表示，卓榮泰今加註意見不副署，賴清德總統同時函達五院院長。

郭雅慧指出，卓榮泰加註意見為：「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本 人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署。」

郭雅慧表示，立法院在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。