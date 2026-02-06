眷改條例修法「政院不副署」 賴總統函達五院院長

有關立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，行政院長卓榮泰6日加註意見，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，基於行政院院長副署權，決定不予副署。賴清德總統同時函達五院院長。

郭雅慧說明，卓榮泰加註意見為：

「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，本次修正條文不予副署。」

郭雅慧補充，立法院係在2026年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。