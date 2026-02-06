快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

眷改條例修法「政院不副署」 賴總統函達五院院長

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
眷改條例修法，行政院不予副署，賴清德總統同時函達五院院長。圖／聯合報系資料照
眷改條例修法，行政院不予副署，賴清德總統同時函達五院院長。圖／聯合報系資料照

有關立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，行政院長卓榮泰6日加註意見，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，基於行政院院長副署權，決定不予副署。賴清德總統同時函達五院院長。

郭雅慧說明，卓榮泰加註意見為：

「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，本次修正條文不予副署。」

郭雅慧補充，立法院係在2026年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。

眷村 國軍 立法院 卓榮泰 賴清德 行政院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

關稅底定 卓榮泰：總統要求金融單位主動關懷中小企業

眷改條例不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

卓榮泰出席振興發展計畫成果發表會

相關新聞

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委...

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥二月三日晚間與友人於台北聚餐時，突感身體不適，送往台北馬偕醫院急救，診斷為腦溢血，目前...

卓揆「不副署」眷改條例 賴總統函達五院院長

立法院在上月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，且有司法判決，行政院長卓榮泰宣布...

眷改條例修法「政院不副署」 賴總統函達五院院長

有關立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，行政院長卓榮泰6日加註...

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受專訪時談到不滿美國政客對台灣內政說三道四，指「美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體...

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會今年1月三讀通過國軍老舊眷村改建條例部分條文修正，行政院長卓榮泰表態將不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。