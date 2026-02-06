快訊

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照片

國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受專訪時談到不滿美國政客對台灣內政說三道四，指「美國在台協會AIT）處長谷立言在國務院體系只比科長大一點」，引發討論。在專訪結束後，國民黨副主席蕭旭岑表示，「我這麼說沒有不敬之意，我跟（民眾黨主席）黃國昌身為在野黨代表，也見了很多美國朋友，當然他們也表達希望軍購預算能通過，但不能只施壓在野黨。」

蕭旭岑表示，在整個軍購條例草案推動的過程中，「國民黨從來沒有『不要軍購』」，國民黨要的是「合理審查」，也要求賴清德總統先增加軍人待遇預算。

蕭旭岑表示，這段時間以來，國民黨也見了很多美國朋友，這些美方友人當然希望台灣的軍購預算能夠成案；然而最近的種種動作讓人感覺，部分美國友人站在執政黨那邊，一起施壓在野黨，當他今早被主持人問到時，他認為能理解黃國昌的感受，所以才這麼說，這點希望美國友人能理解。

蕭旭岑指出，若執政黨希望預算能通過，不能只施壓在野黨，台灣是民主體制，有其預算審查程序，在野黨也會有自己的訴求。

美國在台協會 蕭旭岑 國民黨 黃國昌 谷立言 AIT 賴清德
×

