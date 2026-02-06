快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
三監委私用公務車懲處報告出爐，最重僅口頭或書面道歉。圖／聯合報系資料照片
三監委私用公務車懲處報告出爐，最重僅口頭或書面道歉。圖／聯合報系資料照片

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委林郁容為「以口頭或書面於院會時道歉」之處分；對監委王榮璋為「促其注意」之處分；至於監委蘇麗瓊因牙痛就診後即返回辦公，院會審酌尚合乎情理，難予苛責。

監察院指出，有關監察委員紀律委員會全體委員共同調查「公務車案｣，為求嚴謹，業經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議。

監察院表示，林郁容於去年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回台北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍之認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條規定，為「以口頭或書面於院會時道歉」處分。

監察院指出，王榮璋去年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街之某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條規定，為「促其注意」處分。

監察院表示，蘇麗瓊因牙痛需治療，去年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，乘坐原車返回監察院處理公務，當日18時許下班返家，目的在於避免執行中之公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

監察院 監委 蘇麗瓊 林郁容
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

監委私用公務車有人「無懲處」 監委曝院會討論情況及原因

監委濫用公務車最重懲處僅道歉 黃國昌轟「官官相護廢物院」嗆預算全刪

撇濫用公務車 李俊俋復出任民進黨政策會副執行長兼主席室特助

3監委遭控疑私用公務車懲處出爐 最重口頭或書面道歉

相關新聞

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委...

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受專訪時談到不滿美國政客對台灣內政說三道四，指「美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體...

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會今年1月三讀通過國軍老舊眷村改建條例部分條文修正，行政院長卓榮泰表態將不...

賴總統親登小雪山「外送」慰勞國軍 再喊話立院通過國防預算

賴清德總統6日上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3,000公尺高山，「總統級...

民進黨：美國務院支持國防特別預算 在野黨不該傷害國家整利益

民進黨發言人李坤城今天表示，在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入內政，無視美國國務院...

【即時短評】醉翁之意不在「谷」？ 藍白齊轟谷立言的背後考量

1.25兆元軍購特別條例在立法院原步踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著AIT處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋狀」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。