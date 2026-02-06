最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委林郁容為「以口頭或書面於院會時道歉」之處分；對監委王榮璋為「促其注意」之處分；至於監委蘇麗瓊因牙痛就診後即返回辦公，院會審酌尚合乎情理，難予苛責。

監察院指出，有關監察委員紀律委員會全體委員共同調查「公務車案｣，為求嚴謹，業經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議。

監察院表示，林郁容於去年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回台北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍之認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條規定，為「以口頭或書面於院會時道歉」處分。

監察院指出，王榮璋去年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街之某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條規定，為「促其注意」處分。

監察院表示，蘇麗瓊因牙痛需治療，去年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，乘坐原車返回監察院處理公務，當日18時許下班返家，目的在於避免執行中之公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。