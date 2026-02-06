快訊

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立院黨團新任總召陳清龍。圖／聯合報資料照片
民眾黨立院黨團新任總召陳清龍。圖／聯合報資料照片

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會今年1月三讀通過國軍老舊眷村改建條例部分條文修正，行政院長卓榮泰表態將不予副署。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，卓榮泰再次跨越憲法紅線、架空國會，批賴德德總統、卓榮泰不高興，就不公布、不副署是毀棄民主憲政的獨裁者。

陳清龍說，卓榮泰繼不副署財政收支劃分法後，今天再不副署「國軍老舊眷村改建條例」修法，再次跨越憲法紅線，毀棄權力分立原則，架空代表人民的國會。依據憲法，立法院三讀通過的法律，除非依覆議程序否決，否則沒有任何一個民主憲政國家的行政院長可以不副署、總統可以不公布。

陳清龍說，如果覺得立法院三讀通過的法律窒礙難行，正常的程序是提覆議。但如今賴清德、卓榮泰連覆議都懶得提，直接不副署讓國會通過的法律變廢紙，「這是帝制，不是民主！」如果立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興，就不公布、不副署，這不是獨裁，什麼是獨裁？

陳清龍表示，卓榮泰竟還有臉說，這是個案修法，2022年民進黨修會計法為國務機要費除罪化，才是真正的個案修法，雙標至此，實在可恥。他批評，毀棄民主憲政的獨裁者，終會遭到民意的唾棄，立法院已經提出彈劾程序，呼籲所有立委勇敢站出來彈劾獨裁總統，別再讓「賴世凱」破壞台灣憲政民主。

副署 卓榮泰 民主憲政 陳清龍 立法院 賴清德 民進黨 民眾黨
