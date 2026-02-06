賴總統親登小雪山「外送」慰勞國軍 再喊話立院通過國防預算

賴清德總統6日上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3,000公尺高山，「總統級外送」給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。他也再度喊話，盼不分朝野支持國軍，立法院能盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」。

農曆春節將至，全台開始瀰漫過年氣氛，但在偏遠地區、在高山上，仍有一群國軍官兵堅守崗位，持續守衛台灣安全。此次賴總統慰問的小雪山雷達站，是標高3,020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。

為了表達對國軍的感謝，賴總統特別登上全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3,000公尺高山，「總統級外送」給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。

上周賴總統也曾前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。

賴總統提到，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，他除了代表全體國人再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

隨後，賴總統午間與幹部及官兵代表會餐時致詞表示，農曆新年將屆，今天特別前來海軍小雪山雷達站向大家拜年，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年365天、一天24小時，全年無休守護國家。

他指出，從小雪山雷達站鍾岐宏站長製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴總統期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，他也期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。