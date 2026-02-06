快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

賴總統親登小雪山「外送」慰勞國軍 再喊話立院通過國防預算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統前往台中勗勉海軍小雪山雷達站。總統府／提供
賴清德總統6日上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3,000公尺高山，「總統級外送」給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。他也再度喊話，盼不分朝野支持國軍，立法院能盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」。

農曆春節將至，全台開始瀰漫過年氣氛，但在偏遠地區、在高山上，仍有一群國軍官兵堅守崗位，持續守衛台灣安全。此次賴總統慰問的小雪山雷達站，是標高3,020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。

為了表達對國軍的感謝，賴總統特別登上全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3,000公尺高山，「總統級外送」給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。

上周賴總統也曾前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。

賴總統提到，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，他除了代表全體國人再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

隨後，賴總統午間與幹部及官兵代表會餐時致詞表示，農曆新年將屆，今天特別前來海軍小雪山雷達站向大家拜年，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年365天、一天24小時，全年無休守護國家。

他指出，從小雪山雷達站鍾岐宏站長製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴總統期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，他也期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

賴總統再次呼籲，希望立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

賴清德總統前往台中勗勉海軍小雪山雷達站。總統府／提供
國軍 海軍 賴清德 國防特別預算
相關新聞

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委...

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受專訪時談到不滿美國政客對台灣內政說三道四，指「美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體...

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會今年1月三讀通過國軍老舊眷村改建條例部分條文修正，行政院長卓榮泰表態將不...

賴總統親登小雪山「外送」慰勞國軍 再喊話立院通過國防預算

賴清德總統6日上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3,000公尺高山，「總統級...

民進黨：美國務院支持國防特別預算 在野黨不該傷害國家整利益

民進黨發言人李坤城今天表示，在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入內政，無視美國國務院...

【即時短評】醉翁之意不在「谷」？ 藍白齊轟谷立言的背後考量

1.25兆元軍購特別條例在立法院原步踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著AIT處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋狀」...

