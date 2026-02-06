快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

民進黨：美國務院支持國防特別預算 在野黨不該傷害國家整利益

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，美國務院支持國防特別預算，在野黨不該傷害國家整利益。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，美國務院支持國防特別預算，在野黨不該傷害國家整利益。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人李坤城今天表示，在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會AIT）過度介入內政，無視美國國務院已公開支持該項1.25兆元的軍購預算；在野陣營應順應強化國防自主的民意，讓軍購條例於新會期順利付委討論。

李坤城指出，針對國防預算案，民眾黨主席黃國昌日前批評AIT「與華府立場落差大、過度介入台灣內政」，民眾黨前主席柯文哲更宣稱「會跟華盛頓直接溝通」，試圖藉由貶低AIT的代表性來混淆視聽。然而，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院在美東時間2月4日正式回應：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」

李坤城表示，當黃國昌批評AIT的同時，其立院戰友、國民黨立委江啟臣卻正熱情邀請AIT處長谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

李坤城說，和平要靠實力，自助而後人助，希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。

國防預算 AIT 李坤城 美國在台協會 民進黨 黃國昌 谷立言
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

首場記者會提新北都更三新箭政策 黃國昌：盼解決都更案3大問題

眷改條例不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

相關新聞

時力：反對軍購只會符合北京戰略利益 在野黨勿討好陸犧牲國安

美國總統川普4日晚間與大陸國家主席習近平通話，習近平除重申一貫主權立場外，要求美國慎重處理對台軍售。時代力量表示，此時台...

影／台美經貿重磅進展！江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

立法院副院長江啟臣今參與中部AI機器人產業發展交流座談會，會後受訪時提及，剛剛台中市長盧秀燕提到，去年對美關稅挑戰，雖然...

最重僅口頭或書面道歉…3監委爆私用公務車爭議 懲處報告出爐

三位監察委員去年被爆私用公務車的爭議，包含順路載子女、牙痛搭公務車就醫再回來辦公等。監察院紀律委員會調查報告出爐，對監委...

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會今年1月三讀通過國軍老舊眷村改建條例部分條文修正，行政院長卓榮泰表態將不...

民進黨：美國務院支持國防特別預算 在野黨不該傷害國家整利益

民進黨發言人李坤城今天表示，在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入內政，無視美國國務院...

【即時短評】醉翁之意不在「谷」？ 藍白齊轟谷立言的背後考量

1.25兆元軍購特別條例在立法院原步踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著AIT處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋狀」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。