【即時短評】醉翁之意不在「谷」？ 藍白齊轟谷立言的背後考量

聯合報／ 本報記者陳洛薇
美國在台協會（AIT）處長谷立言。圖／聯合報系資料照片
1.25兆元軍購特別條例在立法院原步踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著AIT處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋狀」，將壓力轉嫁藍白。藍白不忍了，先後將砲口對準谷立言，但醉翁之意不在「谷」，除了反擊綠營，也是向美方高層喊話，在野支持軍購，盼美方不要被誤導。

做為專業外交官，「不介入他國事務」是最高指導原則，賴政府指控在野黨阻擋軍購預算，谷立言多次對軍購表示「支持和歡迎」，點出「自由不是免費」，這些談話的立場，雖符合美國總統川普的「美國優先，利益至上」準則，不過，當卓揆砲轟在野黨阻擋對美軍購，谷立言陪同站在旁邊，很難不讓人聯想美方與賴政府「同一陣線」。

對於軍購案，谷立言當然希望排除障礙，全力推進，頻頻喊話「關切」。也因為谷立言「關切」的眼光太灼熱，在野黨拒絕背「擋軍購」黑鍋，更不希望華府看到谷立言與卓揆「同一陣線」畫面後，誤會在野黨阻擋軍購。民眾黨主席黃國昌訪美返台後，率先開砲直指谷立言介入台灣內政，強調華府態度與谷立言不同；國民黨副主席蕭旭岑接力以「只是比科長大一點的官」批評谷立言，引發後座力不小。

谷立言接AIT處長前，是白宮國安會負責日本事務的主任，谷立言之前的處長孫曉雅、梅建華，在接任處長之前，都是國務院亞太事務副助理國務卿，這些職務都不是「只比科長大一點」，AIT處長並非科長大的芝麻官，蕭旭岑快人快語，美國朋友難免傷心，尤其國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕欲訪美，國民黨想必要費些工夫修補關係。

谷立言事件擦槍走火，需要事後修補，但對於軍購，藍白立場明確，支持合理軍購強化自我防衛，反對黑箱軍購，台灣和美國一樣是民主國家，政府不能強迫國會簽下一張空白支票，拿人民納稅錢埋單。在野黨已用直接且強烈的方式向華府表達明確立場，相信美方也尊重我國會合理監督的民主程序。

大陸對台武力威脅持續，台灣當然要強化戰力，對美軍購計畫要持續，但解鈴仍須繫鈴人，美方不能也不會插手台灣內政，賴政府自己種下的因，就會得什麼果，如今朝野對抗如仇敵，執政者的責任應促進國家團結政黨合作，賴政府不能拿美國當擋箭牌，還是必須自己面對，接受國會監督與誠意溝通，才是正辦。

谷立言 軍購 賴清德 鄭麗文 盧秀燕 黃國昌 川普 國民黨
