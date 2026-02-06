民眾黨推戒嚴法修法 藍委馬文君支持：堵法律漏洞「避空窗期危機」

民眾黨立院黨團公布新會期優先法案，包括戒嚴法修法，國民黨立委馬文君表示支持，強調現行戒嚴法存在「空窗期」漏洞，恐造成立法院無法有效制衡。她建議修法明定總統宣布戒嚴後，24小時內須獲立法院過半數追認，並保障立委開會與投票權利。

馬文君指出，憲法雖賦予總統宣布戒嚴權力，但須經立法院通過或追認。然而現行戒嚴法第1條第2款規定，總統宣布戒嚴後可在一個月內送立法院追認，若立法院休會，則復會後才需提交追認。她認為，這段期間可能出現立法院無法正常開會、或軍警依戒嚴令阻撓立委履行職責，漏洞不容忽視。

她以2024年底韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴為例，說明民主國家也可能出現制度失靈的情況，台灣應事先修法防範類似事件。她提出兩大修法方向，一、總統宣布戒嚴後24小時內須經立法院過半數追認，若未過半或未追認，戒嚴立即失效；二、明文保障立委在戒嚴期間仍能開會、自由投票及決議追認與否，不受任何干擾。

她表示，唯有透過修法，才能確保立法院真正代表人民，維護民主與社會穩定。馬文君也呼籲藍白兩黨合作，共同推動戒嚴法修法，讓台灣的民主制度在面對緊急情況時仍能保持制衡與透明。