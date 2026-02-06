行程怎安排？傳盧秀燕3月訪美東 谷立言：我們歡迎她的訪問
美國在台協會AIT處長谷立言等要角半個月內3度造訪台中，引發外界高度關注。台中市長盧秀燕傳3月訪問美東，谷立言今被問及盧秀燕訪美行程，谷立言表示，「我們歡迎她的訪問」。
盧秀燕今出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與谷立言、立院副院長江啟臣同台。盧秀燕會後受訪表示，台中與美國長期保持良好且密切的互動，核心目標在於「把餅做大」，她感謝江啟臣主辦座談會推動產業發展，讓全世界看到台中的實力。
江啟臣今與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會及中部3大公會共同在台中裕元花園酒店舉辦「中部AI機器人產業發展交流座談會」。他在會中宣示要將台中打造為「全球AI機器人產業的心臟」，更具體提出設立AI機器人特區、建構產學實戰平台與打造智慧台中等3大建議。
盧秀燕今與谷立言再度會晤，谷立言上月28日才拜訪中市府，美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯上個月24日拜訪。對於AIT要角半個月內到訪台中3次，盧秀燕說，台中與美國長期以來關係非常良好、互動很密切，其中一個重要原因就是要把餅做大，希望台灣、台中能更繁榮安全、有更好的產業。
這場座談會也是台美關稅底定後產業界首度在台中大會師，對此，盧秀燕表示，感謝江啟臣促成，關稅談判大致底定，大家最重要的作就是往前走、拚經濟，台中有很好的產業基礎，包括半導體、晶片及精密機械這三大支柱。這三大基礎產業構成了AI發展的重要支撐，使得台中成為發展AI產業最理想的城市，希望透過交流座談，讓全世界看見台中的實力。
盧秀燕也期許，結合產官學力量，在台中打造「台中AI智慧園區」，把AI產業做起來。盧秀燕感性表示，「一個人往前走可以走很快，但一群人可以走更遠」。
