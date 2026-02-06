再向立院喊話盼審查國防預算 賴總統：每耽擱一天國家多曝險一天

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴總統今天再喊話立院審查國防特別條例及總預算。圖／總統府提供
賴清德總統今（6）日上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，期盼不分朝野都能支持國軍立法院能盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

政院版軍購特別條例草案送入立院後遭藍白十度聯手封殺，迄今未能付委。賴總統幾度公開呼籲立院盡速審查，他再次喊話，盼立法院能如期審查及通過國防特別預算條例及中央政府總預算案，因為「每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間」。

賴總統稍早透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆；他說，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。

賴總統在午餐會致詞表示，從小雪山雷達站站長鍾岐宏製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴總統期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全；因此，期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

