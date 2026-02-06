快訊

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

後背包突然冒出「2隻毛毛手」路人全嚇壞 本尊現身200萬人直呼超萌

「友台不等於反中」帶入英國會 陳冠廷3方向增台英合作

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委、立法院外交國防委員會委員陳冠廷近期赴英國國會訪問，會晤自由民主黨上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis of Tweed），交換台英合作與區域安全議題。圖／陳冠廷辦公室提供
民進黨立委、立法院外交國防委員會委員陳冠廷近期赴英國國會訪問，會晤自由民主黨上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis of Tweed），交換台英合作與區域安全議題。圖／陳冠廷辦公室提供

民進黨立委、立法院外交國防委員會委員陳冠廷近期赴英國國會訪問，會晤自由民主黨上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis of Tweed），交換台英合作與區域安全議題。陳冠廷提出3項台英合作方向，普維斯勳爵隨後也在上議院質詢，公開提及雙方會面，提出「做台灣的朋友不代表成為中國的敵人」觀點。

陳冠廷於會晤中表示，支持台灣、與台灣維持友好關係，並不意味著必須將中國視為敵人。英國完全可以一方面與北京維持必要互動，一方面更積極與台灣深化經貿合作及關鍵領域連結。台灣在半導體、科技、教育研究等領域是可信賴的合作夥伴，具備健全制度、法治與人權保障，且為民主社會。

普維斯勳爵當天在上議院質詢，表示與台灣友黨國會議員會面，討論台灣對區域情勢日益強硬態勢的關切。普維斯勳爵指出，強化與台灣的貿易關係是重要機會，並強調「做台灣的朋友不代表成為中國的敵人」，進一步追問英國政府是否曾受到來自北京的壓力，要求淡化對台關係。

針對台英合作方向，陳冠廷指出，雙方近年在經貿與科技合作已奠定扎實基礎，下一階段合作重點將更聚焦安全與韌性。陳冠廷也提出三項可快速推進且能形成實質成果的方向，包括國防安全協作深化、無人機產業與技術交流，以及共同強化阻擋網路攻擊與混合式威脅的能力建構。

陳冠廷表示，樂見英國國會內友台力量正以制度化方式推進議題，讓台海安全與民主韌性進入更具體的政策辯論與監督程序，國會外交的核心價值在於將台灣的關切與立場即時帶入民主國家的議程，讓更多人以務實且尊重台灣的方式理解台灣處境，讓合作能延續深化。

陳冠廷 英國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

立委訪英會晤上議院領袖 「友台不等於反中」引起英國國會辯論

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

蕭美琴視察嘉義無人機國家隊 地方建議開放軍用場域劃設低空試飛區

美新版國防戰略未提及台灣 陳冠廷提3關鍵影響台海穩定

相關新聞

時力：反對軍購只會符合北京戰略利益 在野黨勿討好陸犧牲國安

美國總統川普4日晚間與大陸國家主席習近平通話，習近平除重申一貫主權立場外，要求美國慎重處理對台軍售。時代力量表示，此時台...

影／台美經貿重磅進展！江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

立法院副院長江啟臣今參與中部AI機器人產業發展交流座談會，會後受訪時提及，剛剛台中市長盧秀燕提到，去年對美關稅挑戰，雖然...

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，被爆2天直播收到「抖內」近30萬，內政部長劉世芳昨表示，不符合未來候選人可以使用的正...

「友台不等於反中」帶入英國會 陳冠廷3方向增台英合作

民進黨立委、立法院外交國防委員會委員陳冠廷近期赴英國國會訪問，會晤自由民主黨上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis...

立委訪英會晤上議院領袖 「友台不等於反中」引起英國國會辯論

立委陳冠廷4日於英國國會會晤自由民主黨上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis of Tweed），就台英合作與區域...

新青安2.0成公股銀行最尷尬任務 三問政府想清楚了嗎？

新青安1.0即將在今年7月底到期，在政院的授意下，近來財政部領銜八大行庫討論續辦新青安，也就是「新青安2.0」的多項新措施。為了防止過去的人頭戶、投資客的弊端，不僅寬限期（付息不還本）會從5年縮短為3年，而且為了避免出現年輕人把父母當作「人頭戶」推出來借錢的問題，新制度也會加入貸款者年紀和貸款年限之間連動的限制，但最核心的問題並非這些，而是「政府考慮清楚了嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。