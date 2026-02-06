快訊

時力：反對軍購只會符合北京戰略利益 在野黨勿討好陸犧牲國安

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
時代力量批評，國民黨副主席蕭旭岑（左）率團前往中國，唱和中共一個中國原則，返台後國民黨更發布新聞稿，將兩岸緊張與兵凶戰危的責任全數歸咎於台灣政府，完全站在錯誤的一方。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普4日晚間與大陸國家主席習近平通話，習近平除重申一貫主權立場外，要求美國慎重處理對台軍售。時代力量表示，此時台灣內部若有人刻意阻撓軍購、削弱國防，只會完全符合北京的戰略利益，呼籲在野陣營立即停止為討好北京而犧牲台灣國安的政治操作。

時代力量指出，在台海諸多複雜議題中，習近平是否發動侵略的關鍵變數，始終在於台灣的軍事與經濟實力。正因如此，中國一再反對台美軍售，試圖從源頭削弱台灣的防衛能力，令人遺憾的是，台灣政壇中卻有人選擇配合這樣的壓力。

時代力量批評，國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國，唱和中共一個中國原則，甚至高喊都是中國人，返台後國民黨更發布新聞稿，將兩岸緊張與兵凶戰危的責任全數歸咎於台灣政府，指控因增加國防預算、延長兵役才刺激對岸，甚至抹黑政府推動台獨意識形態才是始作俑者，這種不敢譴責侵略者、反而檢討被害者的論調，完全站在錯誤的一方。

時代力量表示，國民黨主席鄭麗文面對軍購議題時，對外聲稱目前沒有版本、因為預算尚未送進立法院，卻刻意忽略預算遲未送審，正是因為國民黨持續杯葛相關條例。國民黨團不僅阻撓程序，還以似是而非的說法誤導社會大眾，實質上已嚴重損害台灣的國家利益。

時代力量強調，包含民眾黨主席黃國昌在內的部分在野政治人物，持續扭曲美方立場，刻意營造連美國都不支持台灣軍購的錯誤印象，藉此合理化其反對與阻擋行為，甚至指控美方代表介入內政過深，但相關說法很快就遭到美國跨黨派、由上而下的明確立場所否定。

時代力量指出，近日在野黨領袖對總統發表全世界都想走向中國等言論，顯示真正與國際現實脫節的，正是這些無視美中對抗格局、混淆民主與極權界線的政治勢力，呼籲在野陣營，立即停止為討好北京而犧牲台灣國安的政治操作，不要為了政黨利益，讓國家利益與人民安全付出代價。

時代力量 國民黨 美國 軍購
