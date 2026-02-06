全球情勢快速變動 蕭美琴盼與理念相近夥伴深化合作

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

蕭美琴副總統5日接見「中北歐國家國會議員訪問團」。她表示，面對快速變動且高度動盪的全球地緣政治情勢，台灣持續強化民主與安全防衛，致力確保人民共享繁榮，並盼與理念相近夥伴攜手同行，深化合作。

蕭美琴致詞時表示，當前正值印太地區與歐洲之間就共同關切議題深化交流的關鍵時刻。全球地緣政治局勢快速變化且高度動盪，無論在安全、價值觀或經貿層面，過去一年都出現了諸多重大轉變。

蕭美琴指出，如同各訪團成員所代表的國家，台灣也正努力在此充滿挑戰的國際環境中前行，持續強化自身民主、提升安全與防衛能力，同時確保人民能夠共享繁榮。

蕭美琴坦言，在如此艱難的環境下，要同時達成多重目標並不容易，但有一點非常明確，就是台灣必須與夥伴攜手合作，因此訪團的到訪顯得格外重要。

蕭美琴提到，儘管大家來自世界不同地區，擁有不同的歷史與文化背景，但彼此之間享有對自由的堅持、對民主的珍視等共同價值。

她表示，對台灣而言，自由得來不易，今年將迎來總統直選30週年，作為相對年輕的民主國家，台灣深刻體會失去自由的感受，同時也不斷地被提醒，自由始終面臨威脅，必須更加努力守護人民得來不易的政治權利。

蕭美琴說，數月前他應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，前往布魯塞爾與聯盟成員進行交流，深刻感受到跨越文化、不同大陸之間，因重要的共同目標而建立起的緊密連結。

蕭美琴 地緣政治 文化
