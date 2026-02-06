快訊

寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

果粉準備！iPhone 17e、iPad 12規格外洩 外媒爆：蘋果2月19日發表入門款手機

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

眷改條例不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
眾黨主喜黃國昌今受訪表示，賴清德總統跟卓榮泰，他們已經是違憲違到習慣了，違法濫權，哪一個民主憲政的國家容許行政首長，說不公布國會三讀通過的法律就不公布？記者江婉儀／攝影
眾黨主喜黃國昌今受訪表示，賴清德總統跟卓榮泰，他們已經是違憲違到習慣了，違法濫權，哪一個民主憲政的國家容許行政首長，說不公布國會三讀通過的法律就不公布？記者江婉儀／攝影

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，賴清德總統跟卓榮泰，已經是違憲違到習慣，違法濫權，哪一個民主憲政的國家容許行政首長，說不公布國會三讀通過的法律就不公布？

黃國昌表示，現在賴清德跟卓榮泰專制獨裁、違法濫權、食髓知味，一再的破壞台灣的民主憲政。這樣的行為，會在台灣的民主發展史上，留下非常深刻恥辱的印記。

黃國昌表示，相關的政治責任，跟法律責任追究的腳步，不會因此停下來，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，所有的權力都掌握在手上，愛怎麼幹就怎麼幹。台灣民主發展的歷史已經清楚揭露了，幹這一種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。

卓榮泰 民主憲政 賴清德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

指美方都說M1A2T不適合台灣 黃國昌：政府沒誠實跟人民報告

黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

相關新聞

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，被爆2天直播收到「抖內」近30萬，內政部長劉世芳昨表示，不符合未來候選人可以使用的正...

「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經...

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安譏：綠叔叔、阿姨顯得很沒自信

今年台北燈節展區之一為大陸品牌「泡泡瑪特」遭綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺...

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

政院版軍購特別條例草案在立法院持續擱置，引發數名美國參議員對我在野黨立委批評。國民黨副主席蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政...

新青安2.0成公股銀行最尷尬任務 三問政府想清楚了嗎？

新青安1.0即將在今年7月底到期，在政院的授意下，近來財政部領銜八大行庫討論續辦新青安，也就是「新青安2.0」的多項新措施。為了防止過去的人頭戶、投資客的弊端，不僅寬限期（付息不還本）會從5年縮短為3年，而且為了避免出現年輕人把父母當作「人頭戶」推出來借錢的問題，新制度也會加入貸款者年紀和貸款年限之間連動的限制，但最核心的問題並非這些，而是「政府考慮清楚了嗎？」

影／台美經貿重磅進展！江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

立法院副院長江啟臣今參與中部AI機器人產業發展交流座談會，會後受訪時提及，剛剛台中市長盧秀燕提到，去年對美關稅挑戰，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。