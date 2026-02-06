眷改條例不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，賴清德總統跟卓榮泰，已經是違憲違到習慣，違法濫權，哪一個民主憲政的國家容許行政首長，說不公布國會三讀通過的法律就不公布？

黃國昌表示，現在賴清德跟卓榮泰專制獨裁、違法濫權、食髓知味，一再的破壞台灣的民主憲政。這樣的行為，會在台灣的民主發展史上，留下非常深刻恥辱的印記。

黃國昌表示，相關的政治責任，跟法律責任追究的腳步，不會因此停下來，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，所有的權力都掌握在手上，愛怎麼幹就怎麼幹。台灣民主發展的歷史已經清楚揭露了，幹這一種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。