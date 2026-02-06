王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

民眾黨主席黃國昌在新莊競選市長總部，偕民眾黨議員參選人發表居住正義、都更等政見。立委王義川昨天發文，酸黃國昌專門做都更的建商女婿，要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會。黃國昌說，他公開邀請賴清德總統，攤開民進黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？

王義川昨天在Threads發文表示，「明天早上有一位專門做都更的建商女婿，要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會。然後整場記者會是選市長的第一場政策記者會。是說內容是不是岳父告訴他的啊？大家就聽看看吧！」

黃國昌表示，幕僚本來是跟他說，對於這個政治小丑所講的話，沒有回應的必要，那個比喻根本不倫不類，就像蘇貞昌去騙神，也沒有說蘇巧慧因此就不能去拜廟一樣。但要比較慎重回答這個問題。從他2015年辭掉中央研究院研究員的工作，踏入政壇以來，他的岳父莫名其妙地捲入政治漩渦當中，攻擊他岳父，試圖要把他岳父當成是政治提款機。

黃國昌表示，從參與政治以來，民進黨有臉討論他跟政商的關係，他公開邀請賴清德總統，攤開民主進步黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？

黃國昌指出，相反的，他在面對有關於居住正義的問題的時候，寸步不讓，一天到晚在立法院做民進黨所謂違反他岳父利益的事情。他岳父從來沒有跟他抱怨過。家人雖然是家人，有自己的工作，作為民意代表、政治人物，他捍衛居住正義，要幫所有的租屋族、要幫所有的年輕人爭取權益的決心，從來沒有因此而有任何的動搖或改變。

黃國昌也說，今天這樣的政治抹黑跟批評，竟然是建商的好朋友，民主進步黨的政治人物所發動，只有感到深深的悲哀，民進黨的無恥真的是沒有下限。