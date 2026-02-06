參訪台中精密機械產業 谷立言認證台灣可幫助美國推動再工業化

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
江啟臣（左）認為，台中精密機械產業是台灣的「隱形冠軍」，可以和美方加大合作；谷立言（右）也同意，美國推動再工業化的過程中，台灣與台中可以提供許多幫助。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣今天邀美國在台協會（AIT）處長谷立言參訪台中精密機械產業，谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，可以在安全供應鏈的建立中扮演重要角色。

江啟臣、谷立言今天上午9時許在台中精密機械科技創新園區碰面，參訪精密機械大廠台中精機股份有限公司營運總部，由台中精機副總經理黃怡穎簡報，說明精密機械產業的現況與發展。

江啟臣表示，經常和谷立言見面，吃飯聊天時提到台中製造業的實力，1月時有一次吃早餐，谷主動提出，台中在未來台美產業合作中，很適合在實體AI這部分合作；江藉此機會，邀請谷立言到台中看看精密機械業，包括工具機、零組件等等。

江啟臣指出，台中在大肚山的黃金縱谷區域，擁有非常完整的製造業產業鏈，也是台灣的「隱形冠軍」；過去國外產業界來台參訪第一個都想到台積電或半導體，但若是沒有精密機械產業，也不會有台積電，希望美方看到台中的實力，讓台美合作邁向下一個新時代。

谷立言表示，美國總統川普要推動「再工業化」，包含具身智能（Embodied AI）、稀土加工行業，或是無人機與國防產業，都需要台灣的經驗與幫助；江啟臣告訴他「Taichung can help」，能夠介紹優秀的台中企業，與美國的企業和研發中心一起發展技術。

谷立言強調，台美合作正在邁向黃金時代，台灣已經成為美國第四大貿易夥伴，美國也是台灣最大投資來源，現在合作方向主要是AI與半導體產業，他認為可以有更多合作，特別是具身智能的發展對機械產業有很大的需求，台灣和台中就擁有非常強的機械經驗。

谷立言也指出，美國再工業化的其中一個重要面向，是供應鏈的安全性，以前美國企業重視成本，現在更重視安全；台灣是非常可靠、非常值得信賴的夥伴，他認為，台灣可以在美國建立安全供應鏈的過程中，扮演非常重要的角色。

立法院副院長江啟臣（左一）與AIT處長谷立言（左二）參訪台中精機營運總部，台中精機董長黃明和（左三）陪同。記者黃仲裕／攝影
