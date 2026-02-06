快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今回應批，內政部長劉世芳自己內容都自打臉，毫不自覺。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌今回應批，內政部長劉世芳自己內容都自打臉，毫不自覺。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，被爆2天直播收到「抖內」近30萬，內政部長劉世芳昨表示，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金管道，目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。黃國昌今回應，劉世芳自己內容都自打臉，毫不自覺。

黃國昌表示，劉世芳稱未來要朝向修法的方向來加以研議，她自己的發言，不就代表目前依照現行的法規，根本沒有任何違法之處嗎？同一個劉世芳，自己的發言內容，可能著重於恣意的展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉，毫不自覺。

黃國昌說，自己是一個非常遵守法律的人，在有公職的身分，或是登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定，但是民進黨的雙標讓人簡直看不下去。現在沒有公職的身分，針對YouTube在那邊大作文章；真正有公職身分的人開YouTube收抖內，從來沒有聽過民進黨說過任何一句話，難道在台灣，現在變成了只要顏色對了、抱緊民進黨的大腿，怎麼樣幹，民進黨政府都沒有意見？

黃國昌表示，相反的，只要敢站出來批評民進黨政府的違法濫權，即使一切合法的行為，也要被這些掌握權力的政治人物拿來作為政治攻擊的對象嗎？

黃國昌 民進黨 劉世芳 抖內 政治獻金
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

指美方都說M1A2T不適合台灣 黃國昌：政府沒誠實跟人民報告

黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

相關新聞

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，被爆2天直播收到「抖內」近30萬，內政部長劉世芳昨表示，不符合未來候選人可以使用的正...

「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經...

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安譏：綠叔叔、阿姨顯得很沒自信

今年台北燈節展區之一為大陸品牌「泡泡瑪特」遭綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺...

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

政院版軍購特別條例草案在立法院持續擱置，引發數名美國參議員對我在野黨立委批評。國民黨副主席蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政...

參訪台中精密機械產業 谷立言認證台灣可幫助美國推動再工業化

立法院副院長江啟臣今天邀美國在台協會（AIT）處長谷立言參訪台中精密機械產業，谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產...

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

民眾黨主席黃國昌在新莊競選市長總部，偕民眾黨議員參選人發表居住正義、都更等政見。立委王義川昨天發文，酸黃國昌專門做都更的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。