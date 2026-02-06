劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，被爆2天直播收到「抖內」近30萬，內政部長劉世芳昨表示，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金管道，目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。黃國昌今回應，劉世芳自己內容都自打臉，毫不自覺。

黃國昌表示，劉世芳稱未來要朝向修法的方向來加以研議，她自己的發言，不就代表目前依照現行的法規，根本沒有任何違法之處嗎？同一個劉世芳，自己的發言內容，可能著重於恣意的展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉，毫不自覺。

黃國昌說，自己是一個非常遵守法律的人，在有公職的身分，或是登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定，但是民進黨的雙標讓人簡直看不下去。現在沒有公職的身分，針對YouTube在那邊大作文章；真正有公職身分的人開YouTube收抖內，從來沒有聽過民進黨說過任何一句話，難道在台灣，現在變成了只要顏色對了、抱緊民進黨的大腿，怎麼樣幹，民進黨政府都沒有意見？

黃國昌表示，相反的，只要敢站出來批評民進黨政府的違法濫權，即使一切合法的行為，也要被這些掌握權力的政治人物拿來作為政治攻擊的對象嗎？