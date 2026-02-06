政院不副署眷改條例慈仁八村難解套 羅智強：等政黨輪替

「國軍老舊眷村改建條例」三讀通過修正，行政院將不副署。國民黨立委羅智強批，民進黨窮到只剩下謊言和霸道，賴清德總統選擇擺爛，民進黨選擇不副署、不執行法律，慈仁八村的歷史難題，只能等待政黨輪替，選出一個守法的新總統，解決歷史的難題。

眷改條例修正案日前三讀通過，行政院今拍板不副署。羅智強說，他當選立委後，即接到了一個糾結了十幾年的棘手問題，被稱為「國防部最後一個被丟包的眷村」的大安區的「慈仁八村」。

羅智強表示，這是國防部主管的「最後一個眷村」。15年前，國防部花了5億元為慈仁八村的50戶眷戶，在文山區蓋了萬隆新舍，結果卻因法令問題及「國防部的疏失」（不是慈仁八村的疏失），導致這50戶眷戶無法搬遷」。國防部多次公開確認，只有50戶。不是「改建」，是「搬遷」，因為萬隆新舍早在「15年前」就蓋好了。已蓋好卻無法搬遷，於是一個荒謬六輸的局面，開始了。

羅智強說，第一輸，國防部花5億元蓋的萬隆新舍，只能閒置成為「蚊子舍」，空了15年，房子久無人住，也會開始損壞；第二輸，這空了15年的房子，每年要花1200萬元公帑維護。15年下來，已經花了近2億元；第三輸，未來30年，這個房子會繼續空著，直到它爛到不能用，但每年還是要花1200萬元維護。30年，就要再花3億6000萬元；第四輸，按照眷改條例，慈仁八村要遷到萬隆新舍，要交1億元給政府；但不能搬遷，這筆錢政府也拿不到；第五輸，慈仁八村現址房舍，屋況極差，眷戶沒有產權，也難以修繕，就只能繼續耗著；第六輸，慈仁八村現址房舍，國防部本來要作為職務宿舍，全面修繕後，就可以提供國軍幹部一個舒適的職務宿舍；如今也難以實現。

羅智強表示，面對這「六輸」的局面，任何一個有點肩膀的政治人物，都會想幫國家、幫國庫、幫住戶，解決這個歷史難題。他當選大安立委，接到陳情後，就開始積極與國防部溝通。過去近兩年的時間，國防部的回應重點，都是他們也想解決這個問題，但若「不修法」就無法解決，只能繼擺爛。因此他提出眷改條例修正案。大家都認知到這是必須解決的歷史共業，所以本案到政黨協商時，連民進黨的出席委員，都表示應該解決。

羅智強提到，民進黨委員表達，希望走修法以外的途徑，國防部也當下表示，願意努力看看，是否可以不透過修法，解決這個多輸的局面。他同意再讓國防部試試看修法以外的路徑，結果會後不久，國防部再告訴我「沒有修法以外的路徑」。意思是，打算擺爛到底。最可議的是民進黨。在最後一次由立法院長韓國瑜所召集的協商時，民進黨團總召柯建銘也推翻了前次政黨協商民進黨要解決問題的立場。柯建銘直接大白話告訴大家：「民進黨沒有要解決問題」。

羅智強說，眷改條例三讀修正，賴清德、行政院長卓榮泰宣布「不副署」，加入了「不解決問題」的擺爛聯盟。他已經懶得對牛彈琴和賴清德說「不副署」是如何毀憲毀民主；中華民國的立法院在民進黨不副署的操作下，早就名存實亡，但連不要說謊都做不到。民進黨及其謊言側翼們，全然無視國防部多次公開證實的三大事實，一是慈仁八村是國防部主管的最後一個眷村，沒有其他；二是慈仁八村只有50戶；三是慈仁八村是要遷移到「已經蓋好15年」的萬隆新舍，房子早就蓋好，沒有改建問題。仗恃著擁有強大綠媒、網軍、側翼的話語優勢，不惜打臉國防部多次的公開說法，也要洗腦式的造謠說謊。造謠修眷改條例後，全國國宅都要改建、要花好幾千億重建國宅。

羅智強表示，事實是，國宅就是國宅，國宅就不是眷村，修法與國宅一點關係都沒有，也不會任何一戶眷村將因此改建。民進黨就是能睜眼說瞎話，無極限造謠，甚至連不副署都做得出來了寧可讓慈仁八村搬遷問題繼續無解；寧可每年浪費1200萬元，讓萬隆新舍繼續養蚊子30年、40年、50年，又怎樣？反正那時候的總統也不是賴清德了。

羅智強強調，賴清德選擇擺爛，他選擇做對的事，為國家、為人民解決最難解決的問題，這是他的責任和使命。只是，民進黨選擇不副署、不執行法律，那慈仁八村的歷史難題，就只能等待政黨輪替，選出一個守法的新總統，來解決，這歷史的難題。